Τελικός Μουντιάλ: Η FIFA στοχεύει σε ημίχρονο 20 λεπτών με απίθανο σόου

Η FIFA στοχεύει το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium, να μην ξεπεράσει συνολικά τα 20 λεπτά.

Η FIFA ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στον τελικό του Μουντιάλ, συνδυάζοντας για πρώτη φορά τον κορυφαίο ποδοσφαιρικό αγώνα με ένα μεγάλο απίθανο σόου. Στόχος της είναι η συνολική διάρκεια του ημιχρόνου να μην ξεπεράσει τα 20 λεπτά, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις της διοργάνωσης.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα έχει επιμεληθεί ο Κρις Μάρτιν των Coldplay και θα περιλαμβάνει εμφανίσεις των Τζάστιν Μπίμπερ, Σακίρα, BTS, Μαντόνα, Burna Boy, του Βενεζουελάνου μαέστρου Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Η FIFA έχει ήδη ανακοινώσει ότι η παράσταση θα διαρκέσει περίπου 11 λεπτά, χαρακτηρίζοντάς τη ως «μια εμβληματική γιορτή στο σημείο συνάντησης του αθλητισμού, της μουσικής και του παγκόσμιου κοινωνικού αποτυπώματος». Ωστόσο, δεν έχει γνωστοποιήσει επισήμως τη συνολική διάρκεια του ημιχρόνου, με στόχο η διακοπή να περιοριστεί περίπου στα 20 λεπτά.

Βάσει των Κανονισμών της IFAB, το ημίχρονο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ενώ οποιαδήποτε παρέκκλιση μπορεί να γίνει μόνο με την έγκριση του διαιτητή. Εφόσον η διάρκεια επεκταθεί, θα πρόκειται για μια ασυνήθιστη συνθήκη για ποδοσφαιριστές και προπονητές, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι σε τόσο μεγάλη διακοπή.

Αν και θα είναι η πρώτη φορά που η FIFA διοργανώνει show στο ημίχρονο σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε προηγηθεί αντίστοιχη εκδήλωση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι, επίσης στο MetLife Stadium. Τότε, η παράσταση διήρκεσε λίγο περισσότερο από 24 λεπτά.

Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο, η σκηνή θα στηθεί στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που απαιτεί την κατασκευή και την αποξήλωσή της πριν και μετά την παράσταση, αυξάνοντας τον βαθμό δυσκολίας της όλης διαδικασίας.

Ανάλογο προηγούμενο υπήρξε και στον τελικό του Copa America το 2024, όταν η Σακίρα εμφανίστηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Αργεντινή και Κολομβία, με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου να καθυστερεί περίπου 26 λεπτά.

Στο Super Bowl, όπου το σόου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του θεσμού, οι παίκτες του NFL παραμένουν εκτός αγωνιστικού χώρου για 20 έως 30 λεπτά. Αντίθετα, στην κανονική διάρκεια της σεζόν το ημίχρονο έχει αυστηρά διάρκεια 13 λεπτών.