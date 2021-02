Στον 4ο γύρο του Australian Open προκρίθηκε η Σιμόνα Χάλεπ.

Η Ρουμάνα που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και ήταν φιναλίστ το 2018 στη Μελβούρνη επικράτησε στον 3ο γύρο με 6-1,6-3 της Βερόνικα Κουντερμέτοβα και είναι για 6η φορά στους "16".

Επόμενη αντίπαλος της θα είναι η νικήτρια του αγώνα Σβιάτεκ-Φέρο με την κάτοχο του Roland Garros 2020 να είναι το φαβορί.

