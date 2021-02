Μια σπουδαία σκηνή διαδραματίστηκε στον αγώνα της Ναόμι Οσάκα με την Ονς Τζαμπέρ στον 3ο γύρο του Australian Open .

Όχι δεν πρόκειται για κάποιον φοβερό πόντο αλλά για μια κίνηση της Ιαπωνέζας.

Κάποια στιγμή την ώρα του αγώνα μια πεταλούδα πετάει και κάθεται πάνω στην Ναόμι Οσάκα. Εκείνη δεν θα αιφνιδιαστεί από την επίσκεψη αλλά θα την πιάσει με ηρεμία και θα την βγάλει εκτός κορτ με την ρακέτα της.

Even the butterflies in Australia love @naomiosaka #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/DyJ7jLYYgh

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021