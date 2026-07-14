Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επισημοποίησε την απόκτηση του 29χρονου χαφ, Γιούρι Τίλεμανς, από την Άστον Βίλα μέχρι το 2031.

Κάτοικος Μάντσεστερ και τυπικά ο Γιούρι Τίλεμανς! Ο Βέλγος διεθνής είναι παίκτης της Γιουνάιτεντ και με τη... βούλα, καθώς οι Κόκκινοι Διάβολοι ενεργοποίησαν τη ρήτρα αποδέσμευσής του και τον έκαναν δικό τους μέχρι το 2031, πληρώνοντας το ποσό των 41 εκατ. ευρώ στην Άστον Βίλα. Ο παίκτης δεσμευόταν με συμβόλαιο στους Βίλανς έως το 2028.

Ο Τίλεμανς προέκυψε ως εναλλακτική μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του Έντερσον από την Αταλάντα, παρά τη συμφωνία των 40,5 εκατ. ευρώ που αρχικά υπήρχε. Μετά τον δεύτερο γύρο ιατρικών εξετάσεων του Βραζιλιάνου, η κόκκινη πλευρά της πόλης στράφηκε άμεσα στον Βέλγο, θέλοντας να καλύψει τα κενά που άφησε η αποχώρηση του Κασεμίρο και ο σοβαρός τραυματισμός του Ουγκάρτε.

Ο Τίλεμανς πραγματοποίησε μια γεμάτη χρονιά με το σύνολο του Ουνάι Έμερι, με το οποίο κατέκτησε και το Europa League. Συνολικά μέτρησε 35 συμμετοχές έχοντας ως απολογισμό δύο γκολ και επτά ασίστ.

Στο Μουντιάλ 2026 ήταν ο αρχηγός των Βέλγων και ένας από τους πιο νευραλγικούς παίκτες στην πορεία της πατρίδας του ως τα προημιτελικά, όπου έμεινε εκτός από την Ισπανία στο φινάλε του ματς.