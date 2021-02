Απίστευτος για άλλη μια φορά ο Νικ Κύργιος.

Ο Αυστραλός τενίστας την ώρα που κατευθύνονταν προς την John Cain Arena για να παίξει με τον Ντομινίκ Τιμ συνάντησε τον Απόστολο Τσιτσιπά στους διαδρόμους και αφού τον χαιρέτησε αποφάσισε να δώσει και ... παράσταση.

Ο Νικ που είδε το παιχνίδι του Στέφανου με τον φίλο του Θανάση Κοκκινάκη έμεινε στον πανηγυρισμό του Τσιτσιπά στο φινάλε και αποφάσισε να τον θυμήσει στον πατέρα του!

Nick Kyrgios practices his victory celebration in the tunnels Will he bust this out at the conclusion of this match?

