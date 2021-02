Για 3η συνεχόμενη χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους '32" του Australian Open .

O Έλληνας τενίστας απέκλεισε με ανατροπή με 6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5), 6-4 τον Αυστραλό ομογενή (Νο267) Θανάση Κοκκινάκη στον 2ο γύρο στο Australian Open και θα παίξει το Σάββατο απέναντι στον Σουηδό Μίκαελ Ίμερ , ο οποίος κέρδισε με 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (5) τον Κάρλος Αλκαράζ, για μια θέση τους "16".

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι, είχε πρόβλημα απέναντι στο σερβίς του Θανάση Κοκκινάκη και είχε πολύ κακό ποσοστό στα μπρέικ πόιντ. Συγκεκριμένα είχε 5/22 μπρέικ πόιντ και ο αντίπαλος του είχε 0/3.

Οι πόντοι ήταν 188-166. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 46 αβίαστα και 78 winners και ο Θανάσης Κοκκινάκης 62-58. Οι άσοι ήταν 23-17 για τον Κοκκινάκη και τα διπλά σφάλματα 10-8 κατά του Τσιτσιπά.

O Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι σ' ένα παίκτη που έκανε το παιχνίδι της ζωής του και είχε την πλειοψηφία των θεατών στη Rod Laver Arena με το μέρος του.

Αιφνιδιασμός και απώλεια

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Ο Θανάσης Κοκκινάκης θα τα σβήσει με άσους και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Με άσο θα κλείσει το 5ο γκέιμ για το 3-2 ο Έλληνας αλλά ο Αυστραλός θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 7ο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα τα σβήσει και τα 2 για να προηγηθεί ξανά με 4-3.

Με love service game ο Κοκκινάκης ισοφαρίζει σε 4-4 όμως το 5-4 είναι για τον Τσιτσιπά.

Στο 10ο γκέιμ ο Κοκκινάκης σβήνει 2 σετ πόιντ για το 5-5! Χωρίς να χάσει πόντο ο Έλληνας φτάνει στο 6-5 αλλά ο Αυστραλός θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Ο Κοκκινάκης θα φτάσει σε σετ πόιντ (6-5) και με διπλό σφάλμα του Τσιτσιπά θα επικρατήσει με 7-6 (5) σε 1.04'.

Επέστρεψε στο παιχνίδι

Στο 3ο γκέιμ του 2ου σετ ο Κοκκινάκης θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ αλλά με την 5η ο Τσιτσιπάς θα πετύχει μπτρέικ (2-1). Θα κρατήσει το σερβίς του για το 3-1 και εν συνεχεία για το 4-2.

Με love service game θα "γράψει" το 5-3 και θα κλείσει το σετ στο 6-4 για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Πάτησε... γκάζι ο Στεφ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει με μπρέικ (1-0) στο 3ο σετ και θα υπερασπιστεί το σερβίς του για το 2-0 και εν συνεχεία για το 3-1.

Στο 5ο γκέιμ ο Κοκκινάκης θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς με την 4η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ (4-1).

Ο Έλληνας τενίστας θα κλείσει το σετ με μπρέικ (6-1) για να προηγηθεί με 2-1.

Χαμένο ματς πόιντ, χαμένο σετ

Στο 4ο σετ, ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και με love service game θα φτάσει στο 3-2. Με συνοπτικές διαδικασίες θα φτάσει στο 5-4.

Ο Κοκκινάκης θα σβήσει ματς πόιντ και μετά από 11.10' και 6 ισοπαλίες θα κλείσει το σετ για να ισοφαρίσει σε 5-5. Όπως και το 1ο έτσι και το 4ο σετ θα κριθεί στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Θανάσης Κοκκινάκης θα προηγηθεί με 5-1, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 5-5 αλλά ο Αυστραλός θα φτάσει σε σετ πόιντ το οποίο και θα εκμεταλλευτεί για το 7-6 (5) και το 2-2.

Στο τέλος κερδίζει ο Τσιτσιπάς

Στο 5ο σετ με το καλημέρα ο Κοκκινάκης θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με 1-0. Στο 3ο γκέιμ θα σβήσει άλλα 2 μπρέικ πόιντ και μετά από 7 ισοπαλίες και 12.28' ο Κοκκινάκης θα προηγηθεί με 2-1!

Επιτέλους ο Τσιτσιπάς θα εκμεταλλευτεί ένα μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-2! Ο Έλληνας τενίστας θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-2 και ο Αυστραλός θα μειώσει σε 4-3.

Ο Στέφανος θα φτάσει σε ματς πόιντ στο 10ο γκέιμ και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Never discount @TKokkinakis The World No. ights on with Stefanos Tsitsipas, taking the fourth set 7-6(5) and forcing a decider on @RodLaverArena.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/8CupdtxDbY — #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021