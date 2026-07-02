Βέλγιο - Σενεγάλη: Τσακώθηκαν Τροσάρ και Τίλεμανς
Ήταν στραβό το κλήμα, το 'φαγε και ο γάιδαρος που λέει και η παροιμία! Με το Βέλγιο να χάνει με δύο τέρματα από τη Σενεγάλη, τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου hydration break της αναμέτρησης, με Λεάντρο Τροσάρ και Γιούρι Τίλεμανς να συγκρούονται εντός αγωνιστικού χώρου...
Ο μέσος της Άστον Βίλα εθεάθη να φωνάζει από μακριά στον μεσοεπιθετικό της Άρσεναλ, με συμπαίκτη του να τους κρατά σε απόσταση και τον Ρούντι Γκαρσία να εισέρχεται στο γήπεδο προκειμένου να ηρεμήσει τα πνεύματα, όπως κι έγινε τελικά
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