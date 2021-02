Australian Open: Συνεχίζει ακάθεκτη η Οσάκα (vids)

Στον 4ο γύρο του Australian Open προκρίθηκε η Ναόμι Οσάκα .

Η Ιαπωνέζα τενίστρια, Νο3, απέκλεισε με 6-3, 6-2 την Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ και θα παίξει στον 4ο γύρο με την φιναλίστ του 2020, Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα.

Η Ναόμι Οσάκα φτάνει για 3η φορά στους "16" και θυμίζουμε το 2019 είχε κατακτήσει τον τίτλο στη Μελβούρνη. Αυτή ήταν 17η συνεχόμενη νίκη της Οσάκα.

Από την άλλη, η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα, σε 56', "διέλυσε" με 6-1, 6-1 την Ζαρίγια Ντίγιας και έκλεισε ραντεβού με την Ιαπωνέζα.

Στον 4ο γύρο θα δούμε και την Σου Γουάι Ισιέ (Νο71) από την Κινεζική Ταϊπέι η οποία απέκλεισε με 6-4, 2-6, 7-5 την Ιταλίδα Σάρα Εράνι και θ' αγωνιστεί στους "16" με την Μαρκέτα Βοντρούσοβα που κέρδισε με 6-2, 6-4 την Σοράνα Κριστέα.

