Η Τσεχία καθάρισε τον Καναδά με 2-0 συνολικό σκορ και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Davis Cup Finals που διεξάγεται στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Η Τσεχία επικράτησε με 2-0 συνολικό σκορ του Καναδά και με άνεση πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον ημιτελικό της Παρασκευής (27/11) στο Davis Cup Finals. Η αντίπαλη χώρα θα κριθεί από τον προημιτελικό της Τρίτης (25/11, 17:00) μεταξύ Ιταλίας και Νότιας Κορέας.

Οι Τσέχοι πήραν δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις για να πάρουν την πολυπόθητη πρόκριση. Στον πρώτο αγώνα ο Τόμας Μάχατς νίκησε 2-1 τον Λίαμ Ντραξλ με 6-2, 3-6, 6-2, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι ο Γίρι Λεχέτσκα καθάρισε 2-0 τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ με 7-6(4), 6-2.

Στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, ο Μάχατς μπήκε δυναμικά στην και επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του. Με δύο break κατάφερε να προηγηθεί με 4-0 games, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στο πρώτο σετ. Ο Ντραξλ προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο ο Τσέχος διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το σετ με 6-2.

Η εικόνα άλλαξε τελείως στο δεύτερο σετ, με τον Καναδό να ανεβάζει την απόδοσή του και να παρουσιάζεται πιο ανταγωνιστικός. Ο Ντραξλ βρήκε τις λύσεις απέναντι στο service του αντιπάλου του, αξιοποίησε τις ευκαιρίες που βρήκε και έφτασε στην κατάκτηση του σετ με 6-3, στέλνοντας την αναμέτρηση σε τρίτο σετ.

Στο καθοριστικό και τελευταίο σετ, ο Μάχατς ανέκτησε την κυριαρχία του παιχνιδιού. Με το break που πέτυχε για το 4-2 έβαλε ξανά τις βάσεις για τη νίκη του, ενώ στη συνέχεια διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά του και έφτασε στο τελικό 6-2, δίνοντας το προβάδισμα με 1-0 στους αγώνες στη Τσεχία, με το βάρος να πέφτει στους Καναδούς.

CHEQUIA SE LLEVA EL PRIMER PUNTO 🇨🇿 Tomas Machac superó al canadiense Liam Draxl por 6-2, 3-6 y 6-2 y celebró el encuentro inicial para su país. El elenco de Tomáš Berdych quedó a un juego de avanzar a las semifinales. 🧐 #CopaDavis l @jsmeceskytenis https://t.co/WXig05nVMV November 24, 2026

Η δεύτερη αναμέτρηση του προημιτελικού, ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να υπερασπίζονται αποτελεσματικά το service τους, χωρίς να επιτρέπουν στον αντίπαλο τους έκαστως να βρει ευκαιρίες για break. Παρά τις προσπάθειες αμφότερων να αποκτήσουν το πάνω χέρι, κανείς δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ, με το πρώτο σετ να οδηγείται στο tie-break.

Εκεί, ο Λεχέτσκα έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Καναδού, πήρε τον έλεγχο και κατέκτησε το tie-break με 7-4, κάνοντας το πρώτο βήμα προς τη νίκη.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσέχος ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του. Με break στο ξεκίνημα απέκτησε προβάδισμα δύο games (2-0), ενώ διατήρησε τον έλεγχο και διεύρυνε τη διαφορά στο 3-0. Ο Οζέ-Αλιασίμ προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 3-1, όμως ο Λεχέτσκα δεν του επέτρεψε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του σετ.

Με σταθερότητα στο service και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία του σετ, ο 25χρονος Τσέχος έφτασε στο 5-2 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με νέο break, γράφοντας το τελικό 6-2, χαρίζοντας στη Τσεχία την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.