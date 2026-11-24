Κόμο – ΑΕΚ: Με όμορφο σουτ ο Μίγια άνοιξε το σκορ
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Η Κόμο ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο ματς με την ΑΕΚ με τον Μίγια με όμορφο σουτ νίκησε τον Στρακόσα και έκανε το 1-0 στο 57'.
Τρία λεπτά πριν την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ανάμεσα στην Κόμο και την ΑΕΚ και οι Ιταλοί κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 57' οι γηπεδούχοι είχαν την μπάλα έξω από την περιοχή Στρακόσα, με τον Μίγια να πιάνει ένα άπιαστο σουτ και να νικάει τον τερματοφύλακα της Ένωσης κάνοντας το 1-0.
@Photo credits: INTIME
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