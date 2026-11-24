Το νεαρό μέσο της Ανόρθωσης συνδέουν με τον ΠΑΟΚ δημοσιεύματα στην Κύπρο, με αφορμή την παρουσία του Κώστα Μαλιούφα στη μεγαλόνησο

Συζήτηση γύρω από τα μεταγραφικά ραντάρ του ΠΑΟΚ άνοιξε στην Κύπρο η παρουσία του Κώστα Μαλιούφα στη μεγαλόνησο, με το όνομα ενός 15χρονου ταλέντου της Ανόρθωσης να έρχεται στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα, ο σκάουτερ του Δικεφάλου βρέθηκε στις εξέδρες για την αναμέτρηση της Ανόρθωσης με την ΕΝΥ, έχοντας στραμμένη την προσοχή του στον Αλί Σαμπράουι. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο νεαρός ποδοσφαιριστής πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού, έχοντας υπογράψει λίγο νωρίτερα το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του.

Με καταγωγή από τον Λίβανο, αλλά μεγαλωμένος από μικρή ηλικία στην Κύπρο, ο Σαμπράουι αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Ανόρθωσης. Πέρασε διαδοχικά από τα τμήματα Κ14, Κ15 και Κ17 —όπου κατέγραψε τέσσερις συμμετοχές τη φετινή σεζόν— καθώς και από την ομάδα Νέων, προτού κερδίσει την προώθησή του στην πρώτη ομάδα.

Αγωνίζεται κατά βάση στον άξονα ως «οκτάρι», διαθέτοντας παράλληλα την ευχέρεια να καλύψει και τις δύο πτέρυγες της επίθεσης. Η εξέλιξή του έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ιτζχάκι, ο οποίος έχει επενδύσει αρκετό χρόνο στη δουλειά μαζί του.

Όπως επισημαίνεται στην Κύπρο, η περίπτωση του 15χρονου παραμένει σε επίπεδο σκάουτινγκ και παρακολούθησης από πλευράς ΠΑΟΚ, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επ