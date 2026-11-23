Αλκαράθ και Ζβέρεφ δηλώνουν παρών στα Davis Cup Finals
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Davis Cup Finals έχει ξεκινήσει, με οκτώ εθνικές ομάδες να ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη με φόντο την κατάκτηση του τίτλου. Η τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης εθνικών ομάδων στο τένις ανδρών επιστρέφει στην Μπολόνια και την SuperTennis Arena, όπου θα συγκεντρωθούν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις.
Η Ιταλία, η οποία έχει κατακτήσει τα τρία προηγούμενα τρόπαια, θα επιχειρήσει να συνεχίσει την κυριαρχία της και να φτάσει σε ένα ιστορικό τέταρτο διαδοχικό Davis Cup. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός αναμένεται ιδιαίτερα έντονος, καθώς η Ισπανία του Κάρλος Αλκαράθ, η Γερμανία του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, αλλά και ο Καναδάς με τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ συγκαταλέγονται στις ομάδες που έχουν υψηλές φιλοδοξίες.
Η φετινή διοργάνωση διεξάγεται με τη μορφή Final 8 και σύστημα νοκ άουτ. Οι οκτώ ομάδες θα ξεκινήσουν από τα προημιτελικά, με στόχο να εξασφαλίσουν μία θέση στην τετράδα και στη συνέχεια στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (29/11).
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Το πρόγραμμα των αγώνων
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
- 17:00 Τσεχία – Καναδάς
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
- 17:00 Ιταλία – Νότια Κορέα
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου
- 11:00 Μεγάλη Βρετανία – Γερμανία
- 18:00 Αυστρία – Ισπανία
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου:
- 17:00 Ημιτελικός 1 (Νικητές αγώνων Τρίτης και Τετάρτης)
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
- 13:00 Ημιτελικός 2 (Νικητές αγώνων Πέμπτης)
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
- 16:00 Τελικός
Τα μεγάλα ονόματα και οι απουσίες
Ξεχωρίζει φυσικά η παρουσία του Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επιστρέφει στη διοργάνωση και θέλει να οδηγήσει την Ισπανία στην κορυφή. Σημαντική είναι και η συμμετοχή του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που αποτελεί το μεγάλο όπλο της Γερμανίας.
Από την πλευρά της, η Ιταλία θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκήπτρα χωρίς τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος δεν βρίσκεται στην αποστολή, με μια πολύ δυνατή σύνθεσή. Παράλληλα, ο Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ αποτελεί το σημαντικότερο όνομα του Καναδά, ενώ η Τσεχία διαθέτει δύο ιδιαίτερα δυνατές επιλογές στο μονό, τους Μένσικ και Λεχέτσκα.
Οι αποστολές των οκτώ ομάδων
1. Ιταλία
- Φλάβιο Κομπόλι
- Λουτσιάνο Νταρντέρι
- Λορέντσο Μουζέτι
- Ματέο Μπερετίνι
- Αντρέα Βαβασόρι
- Προπονητής: Φίλιπο Βολάντρι
2. Ισπανία
- Κάρλος Αλκαράθ
- Ραφαέλ Χοντάρ
- Ντανιέλ Μερίδα
- Πέδρο Μαρτίνεθ
- Μαρσέλ Γκρανογιέρς
- Προπονητής: Νταβίντ Φερέρ
3. Γερμανία
- Αλεξάντερ Ζβέρεφ
- Γιαν-Λέναρντ Στρουφ
- Γιανίκ Χάνφμαν
- Κέβιν Κράβιετς
- Τιμ Πιτς
- Προπονητής: Μίχαελ Κόλμαν
4. Τσεχία
- Γίρι Λεχέτσκα
- Γιακούμπ Μένσικ
- Τόμας Μάχατς
- Πάτρικ Ρικλ
- Άνταμ Παβλάσεκ
- Προπονητής: Τόμας Μπέρντιχ
5. Καναδάς
- Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ
- Λίαμ Ντράξλ
- Αλέξις Γκαλορνό
- Κίγκαν Ράις
- Ντάνκαν Τσαν
- Προπονητής: Φρανκ Ντανσέβιτς
6. Μεγάλη Βρετανία
- Άρθουρ Φέρι
- Κάμερον Νόρι
- Τόμπι Σάμιουελ
- Χένρι Πάτεν
- Νιλ Σκούπσκι
- Προπονητής: Λέον Σμιθ
7. Αυστρία
- Γιούρι Ροντιόνοφ
- Λούκας Νόιμαϊερ
- Γιοέλ Σβάρτσλερ
- Νιλ Όμπερλαϊτερ
- Λούκας Μίντλερ
- Προπονητής: Γιούργκεν Μέλτσερ
8. Νότια Κορέα
- Κουόν Σουν-γου
- Τσουνγκ Χιόν
- Παρκ Ουι-σουνγκ
- Χονγκ Σονγκ-τσαν
- Ναμ Τζι-σουνγκ
- Προπονητής: Τσουνγκ Τζονγκ-σαμ
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