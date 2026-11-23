Τα Davis Cup Finals ξεκινάνε στην Ιταλία και την Μπολόνια, με τους Αλκαράθ και Ζβέρεφ να δίνουν το παρών στη κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Davis Cup Finals έχει ξεκινήσει, με οκτώ εθνικές ομάδες να ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη με φόντο την κατάκτηση του τίτλου. Η τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης εθνικών ομάδων στο τένις ανδρών επιστρέφει στην Μπολόνια και την SuperTennis Arena, όπου θα συγκεντρωθούν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις.

Η Ιταλία, η οποία έχει κατακτήσει τα τρία προηγούμενα τρόπαια, θα επιχειρήσει να συνεχίσει την κυριαρχία της και να φτάσει σε ένα ιστορικό τέταρτο διαδοχικό Davis Cup. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός αναμένεται ιδιαίτερα έντονος, καθώς η Ισπανία του Κάρλος Αλκαράθ, η Γερμανία του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, αλλά και ο Καναδάς με τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ συγκαταλέγονται στις ομάδες που έχουν υψηλές φιλοδοξίες.

Η φετινή διοργάνωση διεξάγεται με τη μορφή Final 8 και σύστημα νοκ άουτ. Οι οκτώ ομάδες θα ξεκινήσουν από τα προημιτελικά, με στόχο να εξασφαλίσουν μία θέση στην τετράδα και στη συνέχεια στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (29/11).

Το πρόγραμμα των αγώνων

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

17:00 Τσεχία – Καναδάς

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

17:00 Ιταλία – Νότια Κορέα

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

11:00 Μεγάλη Βρετανία – Γερμανία

18:00 Αυστρία – Ισπανία

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου:

17:00 Ημιτελικός 1 (Νικητές αγώνων Τρίτης και Τετάρτης)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

13:00 Ημιτελικός 2 (Νικητές αγώνων Πέμπτης)

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

16:00 Τελικός

Τα μεγάλα ονόματα και οι απουσίες

Ξεχωρίζει φυσικά η παρουσία του Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επιστρέφει στη διοργάνωση και θέλει να οδηγήσει την Ισπανία στην κορυφή. Σημαντική είναι και η συμμετοχή του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που αποτελεί το μεγάλο όπλο της Γερμανίας.

Από την πλευρά της, η Ιταλία θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκήπτρα χωρίς τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος δεν βρίσκεται στην αποστολή, με μια πολύ δυνατή σύνθεσή. Παράλληλα, ο Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ αποτελεί το σημαντικότερο όνομα του Καναδά, ενώ η Τσεχία διαθέτει δύο ιδιαίτερα δυνατές επιλογές στο μονό, τους Μένσικ και Λεχέτσκα.

Οι αποστολές των οκτώ ομάδων

1. Ιταλία

Φλάβιο Κομπόλι

Λουτσιάνο Νταρντέρι

Λορέντσο Μουζέτι

Ματέο Μπερετίνι

Αντρέα Βαβασόρι

Προπονητής: Φίλιπο Βολάντρι

2. Ισπανία

Κάρλος Αλκαράθ

Ραφαέλ Χοντάρ

Ντανιέλ Μερίδα

Πέδρο Μαρτίνεθ

Μαρσέλ Γκρανογιέρς

Προπονητής: Νταβίντ Φερέρ

3. Γερμανία

Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Γιαν-Λέναρντ Στρουφ

Γιανίκ Χάνφμαν

Κέβιν Κράβιετς

Τιμ Πιτς

Προπονητής: Μίχαελ Κόλμαν

4. Τσεχία

Γίρι Λεχέτσκα

Γιακούμπ Μένσικ

Τόμας Μάχατς

Πάτρικ Ρικλ

Άνταμ Παβλάσεκ

Προπονητής: Τόμας Μπέρντιχ

5. Καναδάς

Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ

Λίαμ Ντράξλ

Αλέξις Γκαλορνό

Κίγκαν Ράις

Ντάνκαν Τσαν

Προπονητής: Φρανκ Ντανσέβιτς

6. Μεγάλη Βρετανία

Άρθουρ Φέρι

Κάμερον Νόρι

Τόμπι Σάμιουελ

Χένρι Πάτεν

Νιλ Σκούπσκι

Προπονητής: Λέον Σμιθ

7. Αυστρία

Γιούρι Ροντιόνοφ

Λούκας Νόιμαϊερ

Γιοέλ Σβάρτσλερ

Νιλ Όμπερλαϊτερ

Λούκας Μίντλερ

Προπονητής: Γιούργκεν Μέλτσερ

8. Νότια Κορέα