Βέργος: «Η υπέρβαση που ψάχνει η ΑΕΚ στο Κόμο και τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς»
Ένα ακόμα δύσκολο ευρωπαϊκό ματς στη League Phase του Champions League περιμένει την ΑΕΚ το βράδυ της Τρίτης απέναντι στην Κόμο στην Ιταλία.
Ο απεσταλμένος του Gazzetta, Δημήτρης Βέργος από το «Τζουζέπε Σινιγκάλια» αναφέρθηκε στην υπέρβαση που ψάχνει η ΑΕΚ κόντρα σε μια επιθετική ομάδα που έχει αποκτήσει την ταυτότητα του ισπανικού στυλ υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας.
Προπόνηση της ΑΕΚ στο γήπεδο της Κόμο εν όψει της αναμέτρησης #aek https://t.co/CS5TvDo1nv— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 23, 2026
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Παράλληλα τόνισε ότι ανεξάρτητα από το απαιτητικό παιχνίδι που περιμένει την Ένωση, τόσο αυτό το ματς με την Κόμο, όσο και εκείνο με τη Γαλατάσαραϊ την επόμενη αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κρίνουν το αν οι κιτρινόμαυροι θα έχουν ελπίδες για την 24αδα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές τον Ιανουάριο.
Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, υποστήριξε πως μένει να φανεί αν ο Γκατσίνοβιτς ξεκινήσει στην κορυφή, κάτι που θα «σπάσει» το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα με τον έναν να μένει στον πάγκο. Στα μετόπισθεν τα πέντε... στάνταρ πρόσωπα, οι Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα δεν αλλάζουν, ενώ στη μεσαία γραμμή οι Μαρίν και Μάγερ θα επανέλθουν στο αρχικό σχήμα. Ενδιαφέρον συγκεντρώνει πρώτον το αν θα ξεκινήσει ο Κουτέσα αριστερά και δεύτερον ποιος εκ των Κάιρινεν ή Βιτάλις ξεκινήσει μαζί με τον Μαρίν στον άξονα.
🗣️Το σχόλιο του Δημήτρη Βέργου για τον αυριανό αγώνα της ΑΕΚ, απέναντι στη Κόμο #ΑΕΚ #ChampionsLeague https://t.co/ZToqNBI0zd— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 23, 2026
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