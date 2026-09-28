Η εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει την Σλοβενία, σε εκτός έδρας αγώνες, με στόχο την παραμονή στο World Group I του Davis Cup.

Η Ελλάδα, μετά την ήττα από τη Σλοβακία, στο Κόζιτσε, με 3-2, καλείται να υπερασπιστεί τη θέση της στο World Group I του Davis Cup. Η εθνική ομάδα κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Σλοβενία, σε εκτός έδρας αναμετρήσεις, με μοναδικό στόχο τη νίκη και την παραμονή στη πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, από τις 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2027.

Η Ελλάδα βρέθηκε ξανά σε αυτή τη θέση, όπου είχε αντιμετωπίσει το Μεξικό, στο κλειστό του Ταε Κβο Ντο στον Πειραιά, επικρατώντας με 3-1.

Η ομάδα της Σλοβενίας

Για να βρεθεί στο World Group I, η εθνική ομάδα της Σλοβενίας, με ομοσπονδιακό προπονητή τον Γκρέγκα Ζέμλια, επικράτησε του Ισραήλ με 4-0. Η αποστολή των Σλοβένων απαρτιζόταν από τους:

Φίλιπ Τζεφ Πλάνινσεκ (Νο.494)

Μπορ Αρτνάκ (Νο.507)

Ζίγκα Σέσκο (Νο.698)

Σεμπάστιαν Ντομίνκο (Νο.690)

Το θετικό για την Ελλάδα είναι ότι έχει κληρωθεί με θεωρητικά εύκολο αντίπαλο, αφού ένας παίκτης της Σλοβενίας βρίσκεται στο Τοp 500 του world ranking. Η Σλοβένοι, την τελευταία φορά που αγωνίστηκαν εντός έδρας, διάλεξαν χωμάτινο court, που βολεύει την ελληνική ομάδα και κυρίως τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η νικήτρια ομάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στα Qualifiers για την τελική φάση του Davis Cup, ενώ η ηττημένη θα υποβιβαστεί στο World Group II της διοργάνωσης.

