Έγκυρες πηγές του Gazzetta από το στρατηγείο της FIBA, αναφέρουν ότι οι αξιωματούχοι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας παραδέχονται πλέον ανοιχτά ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει τόσο πολύ που η διεξαγωγή του NBA Europe δεν είναι δυνατόν να αρχίσει νωρίτερα από τον Οκτώβριο του 2028. «Τι λέει» η άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ειλημμένη απόφαση – σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε από την Ελβετία – θα πρέπει πλέον να θεωρείται η μεταφορά της έναρξης του NBA Europe έναν χρόνο αργότερα από την αρχική ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί.

Ο λόγος για την λίγκα που έχει οραματιστεί ο κομισάριος του «μαγικού κόσμου», Άνταμ Σίλβερ και θέλει να υλοποιήσει με την συνεργασία της FIBA, έχοντας ως προαναγγελθείσα ημερομηνία έναρξη τον Οκτώβριο του 2027.

Για την νέα διοργάνωση, ωστόσο, στην οποία θα πάρουν μέρος 12 ομάδες από μεγάλες αγορές της Ευρώπης με μόνιμη άδεια συμμετοχής και τέσσερις που θα ανανεώνονται κάθε χρόνο μέσα από διαδικασία πρόκρισης μέσω του BCL, αλλά και μέσω συγκεκριμένου προκριματικού τουρνουά, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί τίποτε.

Πριν από μία εβδομάδα, μάλιστα, με δηλώσεις στο «Marca Expansion Business Forum» πρόεδρος της FIBA και βετεράνος Ισπανός διεθνής άσος με θητεία και στο ΝΒΑ, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του και σε ερώτηση για το πόσο ρεαλιστική είναι η έναρξη του φιλόδοξου project στην παραπάνω ημερομηνία δήλωσε ευθαρσώς ότι «το βλέπω δύσκολο, αν και θέλω να συμβεί και αποτελεί πρόκληση»!

Το λιγότερο ενθαρρυντικό απ’ όλα είναι ότι απέχουμε σχεδόν 10 μήνες από την έναρξη της επόμενης σεζόν και ούτε γραφεία να έχουν βρεθεί, ούτε προσωπικό να έχει προσληφθεί ούτε και κομισάριος να έχει επιλεγεί. Πολλώ δε μάλλον για τον καταρτισμό του καλεντάρι και φυσικά την ανακοίνωση των 12 σίγουρων ομάδων που θα πάρουν μέρος!

Συνέπεια όλων των ανωτέρω, είναι να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις χορηγίες και ο χρόνος που απομένει, να μην επαρκεί ώστε να προγραμματιστουν αγώνες. Ειδικότερα από την στιγμή που τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης έχουν κλείσει ήδη τα καλλιτεχνικά events που θα φιλοξενήσουν την επόμενη σεζόν.

Πριν μπούμε στο ψητό, όμως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τον περασμένο Οκτώβριο, η Euroleague είχε απορρίψει την πρόταση εξαγοράς της από τους Αμερικανούς και ενσωμάτωσης των ομάδων της στις δύο λίγκες, που θα έχουν την οργανωτική αιγίδα της σύμπραξης της FIBA με το ΝΒΑ.

Η επιβεβαίωση της είδησης ότι πλέον η έναρξη του NBA Europe φαίνεται ότι μετατίθεται έναν χρόνο αργότερα από τον αρχικό στόχο των διοργανωτών του, ήρθε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων που έγινε στο πλαίσιο του Forum με τίτλο «NCAA, NIL και το οικοσύστημα της FIBA», που φιλοξένησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία στα γραφεία της, λίγο έξω από την Γενεύη.

Στην διεθνή συνάντηση των δύο κόσμων του αθλήματος, που είχε ως στόχο την συζήτηση της ολοένα και μεγαλύτερης επιρροής που έχουν οι μεταρρυθμίσεις του αμερικανικού κολεγιακού μπάσκετ στο παγκόσμιο μπάσκετ, έγινε γνωστό ότι το project του ΝΒΑ Europe δεν είναι εφικτό να αρχίσει τον Οκτώβριο του 2027, ειδικότερα από την στιγμή που δεν επετεύχθη συμφωνία με την Euroleague.

Σύμφωνα με τα όσα έλεγθησαν ανεπισήμως στο περιθώριο του Forum, από ανθρώπους με γνώση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, θεωρείται πλέον «κοινό μυστικό ότι οι προσπάθειες του ΝΒΑ και της FIBA επικεντρώνονται σε μεμονωμένες συζητήσεις με συγκεκριμένα clubs της Euroleague για το 2028», ενώ το πλάνο για την νέα σεζόν περιλαμβάνει ένα soft launch της νέας διοργάνωσης, με τουρνουά προετοιμασίας.

Σκαλίζοντας περισσότερο την παραπάνω εξέλιξη, το περιβάλλον του ΝΒΑ – επίσημα τουλάχιστον – φαίνεται να μην θεωρεί λήξαν το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Euroleague και παραμένει αμετακίνητο στις θέσεις που πρεσβεύει εδώ και καιρό.

Οι οποίες έχουν να κάνουν με τον στόχο που έχει θέσει ώστε να εγκαινιάσει ένα νέο οικοσύστημα μπάσκετ στην Ευρώπη – που θα προωθήσει μια πορεία βασισμένη στην αξιοκρατία στο επαγγελματικό ευρωπαϊκό μπάσκετ - το οποίο θεωρεί ακόμη ότι μπορεί να αρχίσει τον Οκτώβριο του 2027.

Πριν από δύο μήνες, άλλωστε, ο αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ, Μαρκ Τέιτουμ, είχε δηλώσει ότι «συνεχίζουμε να στοχεύουμε τον Οκτώβριο του 2027, δηλαδή, όπως είπατε, σε 12 μήνες. Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε αυτό το έργο. Και πιστεύουμε ότι ο χρόνος είναι ρεαλιστικός εδώ. Θυμηθείτε, δεν πρόκειται μόνο για μια σεζόν και την έναρξη ενός νέου πρωταθλήματος, αλλά για τον επαναπροσδιορισμό ολόκληρου του οικοσυστήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, βασισμένου σε αυτό το αξιοκρατικό θεμέλιο που δίνει σε κάθε οπαδό και σύλλογο στην Ευρώπη το δικαίωμα να ονειρεύεται.»…

Μένει να φανεί τι θα γίνει τελικά, καθώς ο χρόνος που κυλάει αντίστροφα, πλέον δεν είναι με το μέρος του NBA Europe…

