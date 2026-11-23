Η Εθνική Ανδρών πάτησε ξανά παρκέ στο Telekom Center Athens, με τον Βασίλη Σπανούλη και τους διεθνείς να ανταμώνουν σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα.

Σε οικογενειακό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ανδρών στο Telekom Center Athens, με τους διεθνείς να συναντούν ξανά τον Βασίλη Σπανούλη και το τεχνικό επιτελείο ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων.

Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε την προετοιμασία της για τις αναμετρήσεις με τη Γεωργία (26/11, 20:00) και την Ισπανία (29/11, 19:00), στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στην πρώτη συγκέντρωση έδωσαν το «παρών» οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Μιχάλης Λούντζης, Νίκος Χουγκάζ, Μάνος Χατζηδάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης και Αλέξανδρος Νικολαΐδης. Να σημειωθεί ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα συμπληρώνεται σταδιακά, καθώς τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ενσωματωθούν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.