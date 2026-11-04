Champions League: Δείτε όλα τα γκολ της βραδιάς
Γεμάτη η πρώτη βραδιά της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με την εξάρα της ασταμάτητης Παρί Σεν Ζερμέν στη Βιγιαρεάλ και την τεράστια ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Ρόμα να ξεχωρίζουν.
Η δε Μπαρτσελόνα καθάρισε με 3-0 την Άστον Βίλα και της έσπασε το αήττητο, την ώρα που η Μπάγερν Μονάχου λύγιζε την Ατλέτικο στη Μαδρίτη και η ΛΑΣΚ έκανε φύλλο και φτερό τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.
Τα γκολ της βραδιάς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.