Δείτε όλα τα γκολ της βραδιάς στη League Phase του Champions League.

Γεμάτη η πρώτη βραδιά της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με την εξάρα της ασταμάτητης Παρί Σεν Ζερμέν στη Βιγιαρεάλ και την τεράστια ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Ρόμα να ξεχωρίζουν.

Η δε Μπαρτσελόνα καθάρισε με 3-0 την Άστον Βίλα και της έσπασε το αήττητο, την ώρα που η Μπάγερν Μονάχου λύγιζε την Ατλέτικο στη Μαδρίτη και η ΛΑΣΚ έκανε φύλλο και φτερό τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.