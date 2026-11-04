Ισπανία: Πριν το συμβάν με τον ντε Μιγκέλ, παίκτης της Σαμπαντέλ πήγε στο νοσοκομείο από κλοτσιά
Την ώρα που ο κόσμος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι μία σύγκρουση στον αγωνιστικό χώρο πήρε τη ζωή του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό από την ίδια αγωνιστική της Segunda Division τραβά τα βλέμματα.
Ο λόγος για τον τραυματισμό του Καντρί Λιαμίντ μετά από κλοτσιά που δέχτηκε από τον Χοσέ Κορπάς κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα σε Αλμπαθέτε και Σαμπαντέλ.
Ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής έπεσε αναίσθητος στο έδαφος μετά το κλοτσιά που δέχτηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, με τον υπαίτιο για το μαρκάρισμα να αποβάλλεται με συνοπτικές διαδικασίες.
🚨𝗗𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥𝗢𝗨𝗦 𝗦𝗖𝗘𝗡𝗘𝗦: in Segunda División again. Albacete’s José Corpas caught Sabadell’s Quadri Liameed with a full overhead kick to the head. Straight red. Liameed was rushed to hospital by ambulance. Hope he makes a full recovery. 🙏🏽 https://t.co/M8GFHpQHfw— 𝗧𝗠 (@TMfutbal) November 3, 2026
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