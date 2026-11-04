Ακόμη ένας παίκτης ομάδας της Segunda Division τραυματίστηκε σοβαρά αυτήν την αγωνιστική, λίγες μέρες πριν τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ...

Την ώρα που ο κόσμος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι μία σύγκρουση στον αγωνιστικό χώρο πήρε τη ζωή του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό από την ίδια αγωνιστική της Segunda Division τραβά τα βλέμματα.

Ο λόγος για τον τραυματισμό του Καντρί Λιαμίντ μετά από κλοτσιά που δέχτηκε από τον Χοσέ Κορπάς κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα σε Αλμπαθέτε και Σαμπαντέλ.

Ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής έπεσε αναίσθητος στο έδαφος μετά το κλοτσιά που δέχτηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, με τον υπαίτιο για το μαρκάρισμα να αποβάλλεται με συνοπτικές διαδικασίες.