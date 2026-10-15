Ο Γκαέλ Μονφίς αποχαιρετά τον κόσμο του τένις, σταμάτησε επίσημα την καριέρα του ο απόλυτος showman του αθλήματος.

Ο Γκαέλ Μονφίς φαίνεται να έβαλε και επίσημα τέλος στη πολυετή καριέρα του, με τον κόσμο του τένις να λέει αντίο στον απόλυτο showman του αθλήματος. Το όνομα του Γάλλου τενίστα βρίσκεται στη λίστα με τους ανενεργούς παίκτες στην ITIA και όπως ο ίδιος έχει ανακοινώσει ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά γι αυτόν στον επαγγελματικό τομέα το 2027.

Η ITIA (International Tennis Integrity Agency) είναι η υπεύθυνη εταιρεία για ελέγχους ντόπινγκ, στην οποία αναγράφονται σε λίστες οι αθλητές που μπορούν αλλά και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε επίσημες διοργανώσεις. Το όνομα του Μονφίς βρίσκεται στη λίστα των ανενεργών παικτών, γεγονός που θέτει εκτός των ραντάρ των ελέγχων ντόπινγκ και συνεπώς δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αγώνες τένις επαγγελματικού επιπέδου.

Για προσωπικούς λόγους, είχε αποσύρει και τη συμμετοχή του από αγώνα επίδειξης που ήταν προγραμματισμένο να πάρει μέρος στη χώρα του, στη Λυών στις 14 Οκτωβρίου.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Γάλλος έπαιξε τον τελευταίο επίσημο αγώνα της καριέρας του στο US Open, όπου ανήμερα των 40ων γενεθλίων του νίκησε στον πρώτο γύρο τον Ντάνιελ Βαγέχο.

Same shot, 12 years apart. Gael Monfils, take a bow 🎩 https://t.co/tZjcCgsqfX — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

Μετά την τελευταία του αναμέτρηση, όπου ήττήθηκε από τον Λέρνερ Τίεν, ανακοίνωσε ότι θα κάνει στροφή στην επαγγελματική του πορεία και από το 2027 θα εργάζεται ως οικονομικός σύμβουλος σε ελβετική εταιρεία διαχείρισης περιουσιών.

Gaël Monfils is officially a finance bro 👀💸 The Frenchman has officially retired from professional tennis https://t.co/H2KFyc8Rlq — TNT Sports (@tntsports) October 14, 2026

Ο Μονφίς θα έπαιρνε μέρος στο Paris Masters που θα διεξαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου, όμως η συμμετοχή του κρίνεται πλέον ορακτικά αδύνατη, καθώς ακόμη κι αν ξαναπεράσει στη λίστα των ενεργών παικτών στην ITIA, θα χρειαστεί να περάσουν τουλάχιστον έξι μήνες για να αγωνιστεί σε επαγγελματικό αγώνα. Αυτός ο κανονισμός εφαρμόστηκε και στην επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στην ενεργό δράση πριν μερικά χρόνια.

Ο μεγάλος showman του παγκόσμιου τένις, ιδιαίτερα αγαπητός σε όλο τον κόσμο και γνωστός για την απίστευτη τεχνική του, χρησιμοποιώντας πολλά tricks shots στο παιχνίδι του, έκλεισε την καριέρα του με 13 τίτλους ΑΤΡ, career high στο Νο.6 του world ranking και δύο παρουσίες σε ημιτελικούς Grand Slams διοργανώσεων.