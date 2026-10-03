Η Μαρία Σάκκαρη κατακτώντας οκτώ games στη σειρά, νίκησε εύκολα τη Στορμ Χάντερ με 2-0 σετ και πέρασε στη φάση των «32» στο WTA 1000 του Πεκίνου.

Η Μαρία Σάκκαρη μετέτρεψε σε εύκολη υπόθεση την πρεμιέρα της στο China Open στο Πεκίνο, νικώντας την Αυστραλέζα, Στορμ Χάντερ με 6-2, 6-2 κι εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 3ο γύρο και στη φάση των «32», με την επόμενη αντίπαλό της να προκύπτει από τον αγώνα ανάμεσα την Ελίνα Σβιτόλινα (Νο.3 στο ταμπλό) και στην Τσέχα, Κατερίνα Σινιάκοβα.

Απέναντι στην 32χρονη αριστερόχειρα Στορμ Χάντερ, που διακρίνεται κυρίως στα διπλά, η Σάκκαρη ήταν σχεδόν αλάνθαστη στα break points (6/8), μετά το υπέρ της 3-2, κατέκτησε τα επόμενα οκτώ games, φθάνοντας στο 6-2, 5-0, δεν «σφράγισε» την πρόκριση με bagel, όμως αυτό μικρή σημασία έχει.

Η Σάκκαρη εκμεταλλευόμενη την πρώτη της ευκαιρία πέτυχε break στο εναρκτήριο game (1-0) και διατηρώντας το σερβίς της έφθασε στο 2-0. Μάλιστα έδωσε συνέχεια στο καλό ξεκίνημα και με love game έφθασε σε νέο break για το 3-0 σε 15 λεπτά.

Η Χάντερ έβγαλε αντίδραση, μετά το διπλό λάθος από τη Σάκκαρη έφθασε στο πρώτο δικό της break (3-1) και χωρίς προβλήματα μείωσε σε 3-2.

Όμως η Ελληνίδα παίκτρια με άνεση έκανε το 4-2, με το 3ο break στο σετ ξέφυγε με 5-2 και σερβίροντας το κατέκτησε με 6-2 σε 36 λεπτά.

Η Σάκκαρη άρχισε το 2ο σετ, όπως και το πρώτο, η Χάντερ με διπλό λάθος και δύο αβίαστα λάθη είδε να χάνει το σερβίς της για 3η φορά, με τη Σάκκαρη να κρατά το δικό της και με νέο break να ξεφεύγει με 3-0 και να φθάνει στα έξι στη σειρά κερδισμένα games.

H Χάντερ σπατάλησε δύο break point και μαζί την τελευταία ελπίδα στον αγώνα (4-0), με τη Σάκκαρη να φθάνει στο 5-0 και μαζί στην ευκαιρία να «σφραγίσει» την πρόκριση με bagel.

Η τελική επικράτηση πήρε ολιγόλεπτη παράταση, καθώς η Χάντερ με break και love game μείωσε σε 5-2, προηγήθηκε 0-30 στο 8ο game, όμως η Σάκκαρη πριν μπει σε άλλες διαδικασίες, με τέσσερις στη σειρά πόντους έφθασε στην κατάκτηση και του 2ου σετ με 6-2 και στην πρόκριση σε 73 λεπτά.