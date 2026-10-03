Ο Κέβιν Πάνγκος ανακοίνωσε με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media ότι αποχωρεί από την ενεργό δράση.

Μετά από μία πολυετή παρουσία στα παρκέ και μία πλούσια καριέρα κυρίως στην Ευρώπη, ο Κέβιν Πάνγκος, αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του. Στα 33 του, έχοντας πολλά προβλήματα τραυματισμών, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται.

Αυτό το έκανε μέσω μίας πολύ συγκινητικής ανάρτησης στα social media, στην οποία ευχαρίστησε όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό του.

Ο Πάνγκος έγραψε

«Όταν ήμουν παιδί, έπαιρνα μαζί μου μια μπάλα παντού. Έγραφα πάνω της τους στόχους μου. Κοιμόμουν μαζί της. Ονειρευόμουν όλα όσα θα μπορούσα να καταφέρω. Μεγάλωσα ονειρευόμενος να παίξω στο NBA. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι συνηθισμένο για ένα παιδί, αλλά εγώ το εννοούσα με κάθε κύτταρο του σώματός μου.

Ό,τι έκανα είχε ως στόχο να μεγιστοποιήσω τις πιθανότητές μου να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο.

Δεν ήταν ο δρόμος που είχα φανταστεί. Έμεινα εκτός draft. Έπαιξα έξι χρόνια στο εξωτερικό. Και μετά, στα 28 μου, υπέγραψα εγγυημένο συμβόλαιο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Νιώθω τυχερός που είχα κάτι που με έκανε να σηκώνομαι κάθε πρωί. Κάτι στο οποίο ήθελα να δώσω τα πάντα.

Το όνειρό μου για τα παιδιά μου είναι να βρουν κι εκείνα κάτι που θα τα κάνει να νιώθουν το ίδιο.

Για να φτάσεις στο υψηλότερο επίπεδο χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό και είμαι απίστευτα ευγνώμων για το δικό μου! Ευχαριστώ το Gonzaga, τον Coach Few, τον Tommy Lloyd και τους συμπαίκτες μου που πίστεψαν σε ένα παιδί από μια μικρή πόλη του Καναδά. Ευχαριστώ την Εθνική Ομάδα του Καναδά, καθώς και κάθε σύλλογο, προπονητή και συμπαίκτη που βρέθηκε στον δρόμο μου: Γκραν Κανάρια, Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα, Ζενίτ, Καβαλίερς, Αρμάνι, Βαλένθια, Νάπολι και Εροκσπόρ.

Τους ατζέντηδές μου, Zach, Mark και όλη την ομάδα της Priority Sports, για την καθοδήγηση σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Matt Nichol — σε ευχαριστώ που με δίδαξες, με στήριξες και ήσουν πάντα δίπλα μου. Μαμά, μπαμπά και Kayla — σας ευχαριστώ για τις θυσίες, την αγάπη και τη στήριξή σας από την πρώτη μέρα. Liv, Deks και Luke — με παρακινούσατε καθημερινά να γίνομαι καλύτερος, υπενθυμίζοντάς μου παράλληλα τι έχει πραγματικά σημασία.

Kate, δεν μπορώ να περιγράψω πόσο απίστευτη υπήρξες. Έκανες αμέτρητες θυσίες για να μπορέσω να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Αυτό το ταξίδι είναι τόσο δικό σου όσο και δικό μου. Σε αγαπώ! Η καριέρα μου είχε τεράστιες στιγμές, αλλά και πολύ δύσκολες περιόδους. Οι τραυματισμοί έκαναν τα τελευταία χρόνια απίστευτα δύσκολα, όμως είμαι ευγνώμων που πάλεψα αρκετά ώστε τα παιδιά μου να προλάβουν να με δουν να αγωνίζομαι.

Δεν ξέρω αν κάποιος αθλητής ολοκληρώνει την καριέρα του νιώθοντας απόλυτα ικανοποιημένος. Πάντα πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα.

Αλλά μπορώ να πω με 1000% βεβαιότητα ότι έδωσα ό,τι είχα. Δεν άφησα ποτέ τις συνθήκες να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισα τα πράγματα.

Οπότε, σε εκείνο το παιδί στην αυλή. Μόνο του. Για ώρες και ώρες.

Τα καταφέραμε! Τα αφήσαμε όλα εκεί έξω και πετύχαμε όλα όσα ονειρευόσουν πάντα. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το ίδιο και για το επόμενο κεφάλαιο.

Σε ευχαριστώ, μπάσκετ».