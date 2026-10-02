O Tζόκοβιτς με ανατροπή στην 31η νίκη στο Πεκίνο, ισοφάρισε τον Ναδάλ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χρειάστηκε τρία σετ για να αποκλείσει τον Μπο Ιντσακέτε, να διατηρήσει το αήττητο στην καριέρα του στo China Open και με 31 νίκες να ισοφαρίσει το σχετικό ρεκόρ του Ράφαελ Ναδάλ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφθασε ξανά στα όριά του, χρειάστηκε και πάλι ιατρικό τάιμ άουτ, αλλά με ανατροπή νίκησε τον Κινέζο, Μπο Ιντσακέτε με 4-6, 7-6(2), 6-2, για να περάσει στα προημιτελικά στο China Open του Πεκίνου.

Μπροστά σε κοινό 15.000 θεατών ο 39χρονος Σέρβος έφθασε στην 31η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στο τουρνουά, το οποίο έχει κατακτήσει και στις έξι προηγούμενες συμμετοχές του (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015).

Ο Τζόκοβιτς με την 31η διαδοχική του νίκη στην κινεζική πρωτεύουσα, ισοφάρισε το ρεκόρ για το καλύτερο ξεκίνημα σε ένα τουρνουά που είχε ο Ράφαελ Ναδάλ, με τη διαφορά πως ο Ισπανός τις είχε πετύχει στο Roland Garros.

Novak Djokovic roars to a win in 3 dramatic sets to keep his 31 win streak alive and progress to the quarter finals 😲🙌@ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/9iumQuDU86 October 2, 2026

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Τζόκοβιτς είδε τον Μπο Ιντσακέτε να πετυχαίνει break στο 7ο game για το 4-3 και με βάση αυτό ο 24χρονος Κινέζος να κατακτά το 1ο σετ με 6-4.

Ο Τζόκοβιτς με το πρώτο δικό του break, προηγήθηκε με 3-1 στο 2ο σετ, όμως ο Μπο Ιντσακέτε ισοφάρισε σε 3-3, με το σετ να κρίνεται στο tie break, όπου ο Τζόκοβιτς μετά το 2-2, δεν έχασε άλλο πόντο, φθάνοντας στο 7-6(2).

The crowd like THAT! 🗣️👏



Djokovic and Bu are putting on a show here in Beijing 🎪🎤@ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/hVhRLOFnqh — ATP Tour (@atptour) October 2, 2026

Ο Τζόκοβιτς κυριάρχησε στο 3ο σετ, καθώς ξέφυγε με 4-0, το κατέκτησε με 6-2, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά και το ραντεβού με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, εκτός κι αν ο Γερμανός την πατήσει από τον Κινέζο, Σαντσίνγκ Σαν (Νο.250).

