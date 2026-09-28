O Τσιτσιπάς συνεχίζει στα προκριματικά στο Τόκιο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ιάπωνα, Γιοσιχίτο Νισιόκα με 2-0 σετ και πέρασε στον 2ο γύρο των προκριματικών στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο από τα δύο βήματα που απαιτούνται προκειμένου να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Συγκεκριμένα, για τον 1ο προκριματικό γύρο νίκησε τον Ιάπωνα, Γιοσιχίτο Νισιόκα με 7-5, 6-2 και προκρίθηκε στον 2ο γύρο των προκριματικών.

Αντίπαλός του την Τρίτη (29/9) θα είναι ο Αυστραλός, Ρίνκο Χιτζικάτα (Νο.82), που με τη σειρά του νίκησε τον Αργεντινό, Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι με 6-2, 6-3 και αυτός που θα επικρατήσει θα συνεχίσει στο κυρίως ταμπλό.

Στο παιχνίδι με τον Νισιόκα ο Τσιτσιπάς δέχθηκε break στο εναρκτήριο game με τον Ιάπωνα να κάνει το 2-0. Ο Τσιτσιπάς με δύo love game κι ενδιάμεσα με το πρώτο δικό του break, προσπέρασε με 3-2.

Διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι το 6-5, στο 12ο game o Τσιτσιπάς έφθασε σε διπλό set point (15-40) και με winner κατέκτησε το σετ με 7-5. Περισσότερο απλά ήταν τα πράγματα στο 2ο σετ, ο Τσιτσιπάς σε 11 λεπτά είχε ξεφύγει με 3-0, έφθασε στο 5-1 και στο 8ο game, σώζοντας break point, έκλεισε το σετ με 6-2 κι εξασφάλισε την πρόκριση.