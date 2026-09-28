Εθνική Ελλάδας: Το story του Μπακασέτα για την μεγάλη νίκη επί της Γερμανίας
Μετά το μεγάλο διπλό μέσα στο Βελιγράδι επί της Σερβίας, η Εθνική Ανδρών έκανε ένα ακόμα μεγαλύτερο, καθώς επικράτησε στο Άουγκσμπουργκ της Γερμανίας με 1-0. Το χρυσό γκολ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος που μετράει δύο στα δύο στον 1ο όμιλο του Nations League, πέτυχε ο Κουρμπέλης.
Στην μεγάλη αυτή νίκη αναφέρθηκε και ο για πολλά χρόνια αρχηγός της Εθνικής, Τάσος Μπακασέτας με τον μεσοεπιθετικό του ΑΠΟΕΛ πλέον να ανεβάζει βίντεο με το γκολ του Κουρμπέλη και να το συνοδεύει με ένα emoji παντελονιού, θέλοντας να δείξει πόσο «παντελονάτη» και μεγάλη ήταν αυτή η νίκη.
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