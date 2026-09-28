Εθνική Ελλάδας: Τα εισιτήρια για Ολλανδία και Γερμανία έκαναν ήδη... φτερά!
Εισιτήρια ήταν και... πάνε. Και πώς να μην εξαντληθούν τα εισιτήρια για τα δύο επικείμενα ματς της Εθνικής Ελλάδας όταν στη λίστα αναμονής ήταν πάνω από 100.000 άτομα. Το sold out επιβεβαιώθηκε λοιπόν νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας. Το διπλό sold out καθώς έχει να κάνει με τους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία.
Θυμίζουμε το πρόγραμμα
Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)
Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)
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