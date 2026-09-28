Θέμα ωρών ήταν το διπλό sold out για τους δύο προσεχείς αγώνες της Ελλάδας στο γήπεδο της Τούμπας και τελικώς έγινε πράξη.

Εισιτήρια ήταν και... πάνε. Και πώς να μην εξαντληθούν τα εισιτήρια για τα δύο επικείμενα ματς της Εθνικής Ελλάδας όταν στη λίστα αναμονής ήταν πάνω από 100.000 άτομα. Το sold out επιβεβαιώθηκε λοιπόν νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας. Το διπλό sold out καθώς έχει να κάνει με τους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία.

Θυμίζουμε το πρόγραμμα

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)