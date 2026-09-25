Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Λυδία Παναγιωτίδου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κ16 στη Πάρμα, μετά από ήττα στον ημιτελικό από την Στάινκαμπ με 2-0 σετ.

Η Λυδία Παναγιωτίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κ16 στη Πάρμα της Ιταλίας μετά από τέσσερις νίκες και αποκλεισμό στα ημιτελικά του μονού κοριτσιών της διοργάνωσης.

Η Παναγιωτίδου, Νο.4 στο κόσμο, πραγματοποίησε σπουδαία πορεία στη διοργάνωση. Η νεαρή Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ξεπέρασε σχετικά τα εμπόδια των Καζαλίνο, Μάγκρο και Καρβάλιο Κράτσκε, όπου δεν έχασε κανένα σετ σε τρεις αναμετρήσεις και έφτασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στις «8» καλυτερες του τουρνουά, αντιμετώπισε την Ρέα Γκόντινιτς και μετά από μάχη δύο ωρών και 45 λεπτών, η Παναγιωτίδου επικράτησε 6-1, 4-6, 6-4, και έφτασε στα ημιτελικά. Εκεί, ηττήθηκε από την Μιλένα Στάινκαμπ με 6-4, 6-1 και έτσι χρίστηκε χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης στο European Junior Championships κ16.

Την απονομή του μεταλλίου έκανε ο πρόεδρος της Tennis Europe, Xένρικ Πέντερσεν.

Η Παναγιωτίδου αγωνίστηκε και στο διπλό κοριτσιών μαζί με την Κωνσταντίνα Βολανάκη έφτασαν μέχρι την φάση των «16», όπου αποκλείστηκαν από το ζευγάρι Καζαλίνο/Καστρακάνι με 6-2, 7-5.