Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στη σύνθεση της εθνικής ομάδας για τα παιχνίδια με τη Σλοβακία στο Κόζιτσε για World Group I του Davis Cup.

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα ηγηθεί της εθνικής ομάδας στα παιχνίδια με τη Σλοβακία στο Κόζιτσε, για τα για το World Group I του Davis Cup.

Η ΕΦΟΑ ανακοίνωσε τη σύνθεση της εθνικής ομάδας, που θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία στο Κόζιτσε το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου, με τη νικήτρια να εξασφαλίζει θέση στα «Qualifiers του Davis Cup του 2027.



Στη διάθεση του αρχηγού (captain) Απόστολου Τσιτσιπά βρίσκονται οι

Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 53)

Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο 136)

Ιωάννης Ξυλάς (Νο 425)

Αριστοτέλης Θάνος (No 817)

Πέτρος Τσιτσιπάς (No 980)

Η σύνθεση της Σλοβακία

Άλεξ Μόλκαν Alex (No 86)

Νόρμπερτ Γκλόμπος (No 369)

Μίλος Κάρολ (No 526)

Λούκας Ποκόρνι (No 614)

Ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θόδωρος Γκλαβάς δήλωσε: «Η εθνική μας ομάδα βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και σε μια ιστορική ευκαιρία. Μια νίκη απέναντι στη Σλοβακία θα ανοίξει, για πρώτη φορά, τον δρόμο της Ελλάδας προς τα Qualifiers του Davis Cup και, κατ’ επέκταση, προς την τελική φάση και το Final 8.

Πιστεύουμε στις δυνατότητες των αθλητών μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα αγωνιστούν με πάθος, μαχητικότητα και υπερηφάνεια, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Εύχομαι σε όλη την ομάδα καλή επιτυχία και ευελπιστώ να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί αυτή την ιστορική πρόκριση».

