Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν από τους Λούκας Λόκορνι και Μίλος Κάρολ με 2-0 σετ στο διπλό και η Σλοβακία πήρε προβάδισμα 2-1 στις νίκες στο tie για το Davis Cup στο Κόζιτσε

Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν κατάφεραν να δώσουν προβάδισμα στην Ελλάδα επί της Σλοβακίας στο πλαίσιο του World Group I του Davis Cup, που φιλοξενείται στο Κόζιτσε.

Τα αδέλφια Τσιτσιπά ηττήθηκαν από τους Λούκας Λόκορνι και Μίλος Κάρολ με 7-6(3), 6-3, η Σλοβακία έκανε το 2-1 και πλέον η Ελλάδα καλείται να κάνει την ολική ανατροπή για να πάρει την πρόκριση στα Qualifiers του 2027.

Με τον Πέτρο Τσιτσιπά να αντικαθιστά σε κίνηση τακτικής τον Στέφανο Σακελλαρίδη, το ελληνικό δίδυμο δεν μπόρεσε να επικρατήσει και πλέον ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να νικήσει τον Άλεξ Μόλτσαν, προκειμένου όλα να κριθούν στο 5ο παιχνίδι ανάμεσα στον Στέφανο Σακελλαρίδη και τον Νόρμπερτ Γκόμπος.

Τα αδέλφια Τσιτσιπά πήραν την πρωτοπορία με 1-0, 2-1 και τους Κάρολ/Λόκορνι με love game να ισοφαρίζουν σε 1-1 και 2-2. Η ελληνική ομάδα διατήρησε το προβάδισμα με 3-2, με τους Σλοβάκους να απαντούν με νέο αλάνθαστο game (3-3). To σετ κύλησε στο ίδιο μοτίβο, με τους Σλοβάκους να ισοφαρίζουν 4-4, με ένα μόλις χαμένο πόντο στα service game και το σετ να φθάνει στο 5-5.

Με τον Πέτρο Τσιτσιπά να σερβίρει στο 11ο game, η Eλλάδα μετά το 40-40 είχε τις λύσεις και το κατέκτησε για το 6-5, με το σετ να οδηγείται στο tie break.

Εκεί η ομάδα της Σλοβακίας ξέφυγε με 3-0 και 5-1, η ελληνική ομάδα μείωσε σε 5-4, όμως οι Κάρολ και Λόκορνι πήραν το σετ με 6-4.

Το 2ο σετ βρήκε την ομάδα της Σλοβακίας να φθάνει πρώτη σε break στο 2ο game και να προηγείται με 2-0. Όμως η αντίδραση της ελληνικής ομάδας ήταν άμεση, με τα αδέλφια Τσιτσιπά να εκμεταλλεύονται το πρώτo δικό τους break point (2-1) και με love game να ισοφαρίζουν 2-2. Οι Κάρολ και Λόκορνι με νέο break στο 6ο game, πήραν ξανά προβάδισμα με 4-2, έφθασε στο 5-2 κι έκλεισαν το σετ με 6-3.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Άλεξ Μόλτσαν - Στέφανος Σακελλαρίδης 6-1, 6-1.

Νόρμπερτ Γκόμπος - Στέφανος Τσιτσιπάς 6-7(3), 4-6.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Λούκας Λόκορνι/Μίλος Κάρολ - Στέφανος Τσιτσιπάς/Πέτρος Τσιτσιπάς 7-6(3),6-3

Άλεξ Μόλτσαν (Νο.94) - Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.44)

Νόρμπερτ Γκόμπος (No.353) - Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο.134)



