Η Λυδία Παναγιωτίδου πετυχαίνοντας τέσσερις νίκες εξασφάλισε την παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τένις U16 στην Πάρμα, η αντίπαλός της για μια θέση στον τελικό.

Η Λυδία Παναγιωτίδου συνεχίζει την εντυπωσιακή πορείας της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U16, που φιλοξενείται στην Πάρμα. Η νεαρή Ελληνίδα παίκτρια νικώντας τη Ρέα Γκόντινιτς από την Κροατία, με 6-1, 4-6, 6-4 έπειτα από αγώνα δύο ωρών και 45 λεπτών, εξασφάλισε την παρουσία της στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος.

Αντίπαλός της στα ημιτελικά της Παρασκευής (25/9) θα είναι η Μιλένα Στάινκαμπ από τη Γερμανία, η οποία νίκησε τη Σάρα Μιτέφσκα, με 4-6, 7-6, 3-2, με την παίκτρια από τη Βόρεια Μακεδονία να αποσύρεται μετά το 5ο game του 3ου σετ.

Στο άλλο ημιτελικό ζευγάρι αντίπαλες θα είναι η Τέα Κοβάτσεβιτς από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (Νο.3 στο ταμπλό) και η Γερμανίδα, Βικτόρια Μπραντ.

H Παναγιωτίδου, Νο.4 στο ταμπλό, στην πορεία της στο πρωτάθλημα αρχικά πέρασε bye στο 2ο γύρο. Εκεί νίκησε την Ιταλίδα, Λουντοβίκα Καζαλίνο με 6-0, 6-0.

Στη φάση των «32» ξεπέρασε το εμπόδιο της Μαρίγια Μάγκρο από τη Μάλτα με 6-0, 6-2 και στη συνέχεια επιβλήθηκε επί της Ιρλανδής, Λάουρα Καρβάλιο Κράτσκε με 7-6, 7-1.

Στο ταμπλό των κοριτσιών πήρε μέρος και η Κωνσταντίνα Βολονάκη, που ηττήθηκε στον 2ο γύρο από τη Ρουμάνα, Σάρα Σιτάρ με 6-2, 6-1.

Οι Παναγιωτίδου και Βολονάκη συνέθεσαν ζευγάρι και στο διπλό κοριτσιών, νίκησαν τις Σλοβάκες, Λίζα Μπούτινα/Τινκάρα Σεπ με 6-1, 6-2 στη φάση των «32», όμως στη συνέχεια ηττήθηκαν από τις Ιταλίδες, Λουντοβίκα Καζαλίνο/Καμίλα Καστρακάνι με 6-2, 7-5.

