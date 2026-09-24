Οι οπαδοί της Εθνικής βρίσκονται στο πλευρό της και στο Βελιγράδι.

Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της ούτε στο Βελιγράδι για το ματς με τη Σερβία.

Στο στάδιο «Ράικο Μίτιτς», το «Μαρακανά» της σερβικής πρωτεύουσας όπως το γνωρίσαμε, βρίσκονται περίπου 400 οπαδοί της Εθνικής. Έχουν χωριστεί σε δύο γκρουπ, οι οργανωμένοι και όσοι ταξίδεψαν μεμονωμένα, οι οποίοι έχουν πάρει θέση ψηλά στην εξέδρα του γηπέδου, που δόθηκε για την Εθνική ομάδα.

Οι Έλληνες οπαδοί, αν και δεν έχουν μαζική παρουσία, όπως σε άλλα γήπεδα της Ευρώπης, έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Οι Σέρβοι, παράλληλα, δεν έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το ματς. Εκτός από την τιμωρία που τους επέβαλε η UEFA κλείνοντας 8.000 θέσεις, το γήπεδο λίγα λεπτά πριν τη σέντρα δεν έχει ούτε 10.000 θεατές.

Θυμίζουμε ότι στον αγώνα με τη Γερμανία στις 27 του μήνα, στο Άουγκσμπουργκ, οι Έλληνες οπαδοί έχουν εξαντλήσει ήδη τα 2.000 εισιτήρια που πήρε η ΕΠΟ.

Δείτε φωτογραφίες από την εξέδρα των Ελλήνων οπαδών