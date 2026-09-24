Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο WTA 500 της Σιγκαπούρης, καθώς επικρατώντας επί της Νάο Χιμπίνο πέρασε στην προημιτελική φάση.

Η Μαρία Σάκκαρη συνάντησε προβλήματα μόνο στο 1ο σετ με αντίπαλο τη Νάο Χιμπίνο, καθώς στη συνέχεια έφθασε στην επικράτηση με 7-5, 6-1 και στα προημιτελικά στο WTA 500 της Σιγκαπούρης.

Η 31χρονη Ελληνίδα παίκτρια έχει την πολύ καλή ευκαιρία να προχωρήσει στο τουρνουά. Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Τάλια Γκίμπσον (Νο.63) από την Αυστραλία, σε ένα παιχνίδι που θα κλείσει το πρόγραμμα των προημιτελικών την Παρασκευή (25/9), θα κλείσει το πρόγραμμα και θα αρχίσει γύρω στις 15:30, ώρα Ελλάδος.

Από εκεί και πέρα στα ημιτελικά υπάρχει διασταύρωση με την Κινέζα, Σινγιού Γουάνγκ (Νο.40) ή τη Ρωσίδα, Tατιάνα Προζόροβα. Η 22χρονη Προζορόβα (Νο.180) πέτυχε την έκπληξη, καθώς νίκησε την Αλεξάντρα Εάλα με 4-6, 7-5, 6-3, φθάνοντας σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα της.

H Σάκκαρη απέναντι στη Χιμπίνο διατήρησε χωρίς προβλήματα το σερβίς της για το 1-0 και το 2-1. Η Ελληνίδα παίκτρια στο 5ο game από το 40-15, χρειάστηκε να σώσει break point (30-40), για να κάνει το 3-2.

Στο επόμενο game καλοδέχθηκε τα δώρα από τη Χιμπίνο, που υπέπεσε σε τρία διπλά λάθη και σε ένα αβίαστο λάθος, που έφεραν ένα άκοπο break για το 4-2.

Η Σάκκαρη δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο break και να αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα, βρέθηκε αντιμέτωπη με διπλό break point με τη Χιμπίνο να εκμεταλλεύεται την πρώτη ευκαιρία της και να μειώνει σε 4-3. H Σάκκαρη έχασε μεγάλη ευκαιρία να φθάσει σε νέο break στο 8ο game, δεν τελείωσε ένα από τα τέσσερα break point και η Χιμπίνο μετά την 5η ισοπαλία το κατέκτησε (4-4).

Mε τον 3ο άσο της στο παιχνίδι η Σάκκαρη έκλεισε το 9o game (5-4) και η Χιμπίνο με love game ισοφάρισε σε 5-5. Η Σάκκαρη ανέκτησε το προβάδισμα 6-5, στο 12ο game προηγήθηκε 15-40 και στη 2η ευκαιρία, μετά το αβίαστο λάθος από την αντίπαλό της, έφθασε στο 2ο break και στην κατάκτηση του σετ με 7-5.

Η Σάκκαρη χρειάστηκε να αποφύγει δύο break point, πριν κατακτήσει το εναρκτήριο game στο 2ο σετ (1-0). Η Χιμπίνο αντιμετώπισε τριπλό break point, η Σάκκαρη στην 3η ευκαιρία το πέτυχε για το 2-0 και με love game ξέφυγε με 3-0. Από εκείνο το σημείο και μετά η Χιμπίνο δεν είχε τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσει, με τη Σάκκαρη να φθάνει με άνεση στο 6-1 και στην πρόκριση.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών