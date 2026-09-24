Κοϊτά: Σκόραρε στη νίκη της Μαυριτανίας επί της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας
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Ο διεθνής εξτρέμ της ΑΕΚ, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, σκόραρε με πέναλτι στη νίκη της Μαυριτανίας επί της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας με 3-1.
Το εύστοχο πέναλτι του Κοϊτά
This is Aboubakary Koita penalty for Mauritania 🇲🇷 #AFCON2027 pic.twitter.com/mPbGB0FxCA— Mechelin 🦁 (@Onyemaechi_KO) September 24, 2026
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