Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 5/5 στην Premier League νικώντας 5-3 τη Σάντερλαντ, την οποία που η Λίβερπουλ λύγιζε με 1-0 την Μπόρνμουθ.

Η Σάντερλαντ πήγε στο Etihad με όρεξη για ζημιές, ωστόσο παρά το χατ τρικ του Μπρόμπεϊ, η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τη νίκη με το εντυπωσιακό 5-3, κάνοντας το 5/5 και μένοντας μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League.

Ο χορός των γκολ άνοιξε στο ένατο λεπτό με τρομερή εκτέλεση φάουλ του Φερνάντες από πλάγια θέση, με την πρώτη απάντηση να έρχεται στο 12' με ωραίο τελείωμα του Μπρόμπεϊ από κοντά. Ο Σερκί αποκατέστησε το προβάδισμα των Πολιτών στο 29' με σουτ μετά από λάθος των φιλοξενούμενων στο build up, όμως οι Μαυρόγατες αντέδρασαν εκ νέου, με τον Μπρόμπεϊ να σκοράρει ξανά, μετά από ωραία συνεργασία με τον Μενιέ στο 33'. Εντέλει, μία οβίδα του Σεμένιο στο 43' διαμόρφωσε το 3-2 πριν την ανάπαυλα...

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι έδειξαν αρχικά να μην έχουν όρεξη για άλλα παιχνίδια και έφτασαν στο 4-2 στο 57', όταν ο Σεμένιο εκμεταλλεύτηκε λάθος στην αντίπαλη άμυνα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό τελείωμα. Κι όμως, δύο λεπτά αργότερα, ο Μπρόμπεϊ ξαναχτύπησε, κάνοντας χατ τρικ και βάζοντας εκ νέου τη Σάντερλαντ μέσα στο ματς! Παρ' όλα αυτά, κάτι παραπάνω δεν ήρθε από πλευράς φιλοξενούμενων, με τον Χάαλαντ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα προ κενής εστίας στο 81ο λεπτό.

Διπλό με Ίσακ για τη Λίβερπουλ

Επιστροφή στις νίκες για τη Λίβερπουλ, που επιβλήθηκε 1-0 εκτός έδρας της Μπόρνμουθ, με τον Άντονι Ιραόλα να... πληγώνει την παλιά του ομάδα!

Λίγες οι μεγάλες φάσεις στο πρώτο μέρος, με τον Άλισον να αποκρούει το τακουνάκι του Εβανίλσον στο 18' και τον Σόμποσλαϊ να στέλνει λίγο άουτ την μπάλα με φάουλ στο 35'. Μοιραία, οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα ισόπαλες χωρίς σκορ.

Η ισορροπία διαταράχθηκε στο 57', όταν μετά από εξαιρετική ενέργεια του Χάκπο από τα δεξιά, ο Ίσακ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ από κοντά. Τα Κεράσια πίεσαν στη συνέχεια για την ισοφάριση αλλά δεν είχαν τύχη, με τους Κόκκινους να παίρνουν το δεύτερο φετινό διπλό τους.

«Κουλούρια» για Λιντς και Κρίσταλ Πάλας

Ισόπαλες, 0-0, έμειναν Λιντς και Κρίσταλ Πάλας, με τα Παγώνια να παραμένουν αήττητη στη φετινή Premier League και τους Λονδρέζους να παίρνουν έναν σημαντικό εκτός έδρας βαθμό. Τίποτα το ιδιαίτερο στο πρώτο ημίχρονο, με τις αξιόλογες φάσεις να είναι λιγοστές και το σκορ να μην ανοίγει πριν την ανάπαυλα. Το δεύτερο μέρος, ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν με τον Μίτσελ στο 52', εντούτοις το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Εντέλει, το 0-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα στο Έλαντ Ρόουντ.