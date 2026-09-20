Ο Άρης επικράτησε της Μυκόνου με 80-64 στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφεια με στο Ιβανώφειο στα δικά του αποκαλυπτήρια μπροστά στους φιλάθλους του.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε πολλά καλά πράγματα για δύο δεκάλεπτα όπου προηγήθηκε με διαφορά 22 πόντων, έκανε όμως και πολλές δοκιμές, γεγονός το οποίος ήταν λογικό να στοιχίσει στον τομέα της συνέπειας. Λιντέλ, Μόργκαν και Ρόμπινσον τελείωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων για τον Άρη καθώς για από τη Μύκονο ξεχώρισε ο Ντέβιν Κάναντι.

Ο αγώνας

Οι παρατηρήσεις του Βασίλη Σπανούλη προς τους παίκτες του σε όλη τη διάρκεια της πρώτης περιόδου προφανέστατα φανέρωσαν τις ελλείψεις που είχε ο Άρης στο παιχνίδι του. Ήθελε περισσότερη ταχύτητα, καθαρή άμυνα (η Μύκονος εκτέλεσε 14 βολές στην πρώτη περίοδο) και καλύτερη λειτουργία στο transition παιχνίδι. Ο Άρης ξέφυγε με 16-8 (7:30), μετά το επιθετικό κρεσέντο του Τζερεμάια Έρλ Ρίμπινσον και διατήρησε αυτή τη διαφορά έως το τέλος του δεκαλέπτου (21-13).

Η εικόνα του Άρη στη δεύτερη περίοδο ήταν πιο αντιπροσωπευτική στα... θέλω του Σπανούλη. Το χαμηλό σχήμα έδωσε ρυθμό και ταχύτητα στην ομάδα του, κυρίως όμως αυξήθηκαν οι επιλογές στην επίθεση μέσα από την ευστοχία των Μόργκαν, Ντιμιτρίγεβιτς και Λιντέλ. Ο Άρης άρχισε να χτίζει διαφορά (34-20, 14’) καθώς η Μύκονος παρέμεινε απελπιστικά άστοχη έξω από τα 6.75 (2/13τριπ.). αλλά και από τη γραμμή των βολών (11/22). Στο τέλος του ημιχρόνου ο Άρης ήταν στο +16 (49-33), αλλά κύριο χαρακτηριστικό αυτού ήταν οι 39 βολές (17-22) που εκτέλεσαν οι δύο ομάδες.

Κάναντι και Άπλμπι ήταν δημιουργοί και εκτελεστές για τη Μύκονο στις αρχές της 3ης περιόδου όπου η νησιώτικη ομάδα έτρεξε επιμέρους σκορ 2-9 (51-42, 23'). Σ' εκείνο το σημείο, μια αψιμαχία μεταξύ Λοβ και Κώστα Αντετοκούνμπο κόστισε στον πρώτο την αποβολή του από τον αγώνα με πέντε φάουλ καθώς ένα τρίποντο του Ματ Μόργκαν άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα, παράλληλα με τα επιθετικά ριμπάουντ του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και ο Άρης απάντησε με δικό του 13-0 σερί (64-42, 26'). Εκεί άρχισαν οι δοκιμές σαν το σχήμα με Μήτρου Λονγκ, Ντιμιτρίγεβιτς, Μποχωρίδη, Χαραλαμπόπουλο και Λιντέλ καθώς το σκορ ήταν στο 67-44 καθώς ήταν φανερό ότι ο προπονητής του Άρη ήθελε να τσεκάρει σχήματα και συνεργασίες.

Οι προπονητές χρησιμοποίησαν την τελευταία περίοδο για δοκιμές καθώς ο Βασίλης Σπανούλης διατήρησε το small ball με Χατζηλάμπρου στο "3" και τον Θανάση Αντετοκούνμπο... ψευτοπεντάρι. Οι δοκιμές δεν ωφέλησαν το θέαμα καθώς ο μεν Άρης ήταν άστοχος, η δε Μύκονος έκανε λάθη (73-47, 33'). Μια διαμαρτυρία κόστισε στον Ντιμιτρίγεβιτς την αποβολή του από το παιχνίδι με πέντε φάουλ καθώς οι νησιώτες μάζεψαν τη διαφορά (73-57, 36') με πρωταγωνιστή τον Κάναντι, μείωσαν μάλιστα και στο -12 (74-62) με την είσοδο του αγώνα στα τελευταία τρία λεπτά καθώς ο Άρης δεν είχε ενέργεια και ιδέες στο παιχνίδι του.

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 49-33, 71-47, 80-64