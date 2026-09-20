ΑΕΚ: Δυναμική παρουσία στο Πανθεσσαλικό από τους οπαδούς της Ένωσης, στον Βόλο και ο Ηλιόπουλος
Στο πλευρό της ΑΕΚ και στο εκτός έδρας ματς με τον Βόλο ELABET στο Πανθεσσαλικό στάδιο είναι οι οπαδοί της Ένωσης, οι οποίοι από χθες είχαν υποδεχθεί θερμά την αποστολή της ομάδας κατά την άφιξή της στην πόλη της Μαγνησίας.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν δυναμική παρουσία και στο Πανθεσσαλικό, το οποίο ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα από το πέταλο έως και την κεντρική εξέδρα, με τους Ενωσίτες να ξεπερνάνε τις 10.000.
Οι φίλοι της ΑΕΚ είναι κοντά στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία ψάχνει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ δίπλα στους κιτρινόμαυρους είναι όπως το συνηθίζει σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος.
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