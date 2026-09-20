Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε την ανατροπή με αντίπαλο τον Άλεξ Μόλτσαν, καθώς μετά το 1ο σετ ανέβασε την απόδοσή του, επικράτησε με 2-6, 6-3, 6-4 και διατήρησε ζωντανό τον στόχο της εθνικής ομάδας στο tie World Group I του Davis Cup.
H Ελλάδα ισοφάρισε τη Σλοβακία σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στα Qualifiers του 2027 θα παιχθεί στο τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στον Στέφανο Σακελλαρίδη και τον Νόρμπερτ Γκόμπος.
O Mότσαν πετυχαίνοντας break στην πρώτη του ευκαιρία και διατηρώντας το σερβίς του, προηγήθηκε 2-0. Ο Τσιτσιπάς έσωσε νέο break, πριν μειώσει σε 2-1, με τον Σλοβάκο να απαντά με love game για το 3-1. Ο Σλοβάκος βρήκε νέες ευκαιρίες για break (15-40), το πέτυχε για το 4-1 και με love game έφθασε στο 5-1(!), απέναντι στον εκνευρισμένο Τσιτσιπά.
Ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 5-2, στο 8ο game έχασε τη δική του ευκαιρία για break και ο Μόλτσαν στο 2ο set point, κατέκτησε το σετ με 6-2.
Διαφορετική τροπή είχε το 2ο σετ, με τον Τσιτσιπά να ξεκινά πολύ καλά, μετά το 1-0, πέτυχε το πρώτο δικό του break (2-0), στο 3ο game απάντησε στο 0-30 και μετά το 2ο αβαντάζ το κατέκτησε, φθάνοντας στο 3-0. Έχοντας επιβάλλει το δικό του ρυθμό ο Τσιτσιπάς διατήρησε το προβάδισμα (4-1, 5-2) και με love game κατέκτησε το σετ με 6-3.
Με τους ίδιους ρυθμούς συνέχισε στο ξεκίνημα του 3ου σετ, με break και love game πήρε προβάδισμα 2-0 και 3-1. Ο Τσιτσιπάς στο 6ο game κινδύνευσε δύο φορές με break, όμως απέφυγε τον κίνδυνο (4-2) και διατηρώντας το σερβίς του έφθασε στο 6-4 και στην τελική επικράτηση.
Το πρόγραμμα των αγώνων
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
- Άλεξ Μόλτσαν - Στέφανος Σακελλαρίδης 6-1, 6-1.
- Νόρμπερτ Γκόμπος - Στέφανος Τσιτσιπάς 6-7(3), 4-6.
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
- Λούκας Λόκορνι/Μίλος Κάρολ - Στέφανος Τσιτσιπάς/Πέτρος Τσιτσιπάς 7-6(3),6-3
- Άλεξ Μόλτσαν - Στέφανος Τσιτσιπάς 6-2, 3-6, 4-6.
- Νόρμπερτ Γκόμπος (No.353) - Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο.134)
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