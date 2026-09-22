Μαρινάκης: «Διπλάσιο ποσό στις ομάδες από το Στοίχημα»
Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, σε ό,τι αφορά τα έσοδα από το Στοίχημα θύμισε μία δέσμευση της Κυβέρνησης.
Τόνισε ότι είχε υποσχεθεί διπλασιασμό του ποσού, ώστε στο ταμείο κάθε ΠΑΕ να μπαίνουν 2,5-3 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά η τοποθέτηση του Μαρινάκη για το Στοίχημα: «Σε ό,τι αφορά το στοίχημα, υπήρχε δέσμευση της Κυβέρνησης, το οποίο μπορεί να επιβεβαιώσει η κα. Κοξένογλου, ότι θα διπλασιαστεί το ποσό από την Πολιτεία τουλάχιστον και θα φτάσουμε να παίρνει η κάθε ομάδα 2,5-3 εκατομμύρια από το στοίχημα. Σε αυτό πρέπει όλοι ενωμένοι να βοηθήσουμε ώστε να το πάρουν οι ομάδες μας».
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