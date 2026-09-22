Super League: Τριπλή ικανοποίηση Αλαφούζου για την κεντρική διαχείριση
Απόλυτη ικανοποίηση και απολύτως φυσιολογικά, υπάρχει στη πλευρά του προέδρου της Super League, Γιάννη Αλαφούζου, μετά την σημερινή σύσκεψη ιδιοκτητών για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση.
Μπορεί το ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον να μην έτοιμο να υιοθετήσει την πρόταση για ισόποσο μοιρασμό των εσόδων από τους τηλεοπτικούς παρόχους, ώστε οι μικρότεροι να γίνουν ακόμη πιο δυνατοί, ωστόσο η βασική ιδέα του Αλαφούζου προχωρά κανονικά.
Στη πλευρά του μεγαλομέτοχου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπάρχει ικανοποίηση για τρία πράγματα.
Πρώτον για το γεγονός πως η υπόθεση της κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης προχωρά κανονικά.
Δεύτερον, πως η διαδικασία αυτή ανατέθηκε στην εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία Delloite, η οποία θα θέσει το πλαίσιο για την διανομή των εσόδων στις ομάδες από τα τηλεοπτικά συμβόλαια.
Τρίτον πως οι ομάδες του συνεταιρισμού συμφώνησαν να πορευθούν βάσει της μελέτης που θα προκύψει από την Delloite, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος της διανομής των χρημάτων στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους.
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