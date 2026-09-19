Στραβά άρχισε το tie της Ελλάδας με τη Σλοβακία στο Κόζιτσε για το World Group I του Davis Cup, όχι γιατί ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε από τον Άλεξ Μόλτσαν με 2-0 σετ, αλλά ο 22χρονος έπειτα από πτώση στο 1ο σετ αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Άλεξ Μόλτσαν, καθώς στο ξεκίνημα του 4ου game του αγώνα είχε πτώση που δεν επέτρεψε να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, ο 22χρονος Έλληνας γνώρισε την ήττα με 6-1, 6-1 και η Σλοβακία έκανε το 1-0 στο tie για το World Group I του Davis Cup, που ξεκίνησε στο Κόζιτσε.

Ο Σακελλαρίδης στο εναρκτήριο game από το 0-30 κατάφερε και διατήρησε το σερβίς του, όμως δεν συνέβη το ίδιο στο 3ο game.Στην 3η ευκαιρία για break του αντιπάλου του υπέπεσε σε διπλό λάθος, με τον Μόλτσαν να προσπερνά με 2-1.

Ο Μόλτσαν έσωσε το πρώτο break point που δημιούργησε ο Σακελλαρίδης και μετά το 2ο αβαντάζ έκανε το 3-1. O Σακελλαρίδης στο ξεκίνημα του 4ου game είχε πτώση, στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπος με διπλό break point, με τον Μόλτσαν να έχει άλλες δύο ευκαιρίες και με το 2ο break στο παιχνίδι να ξεφεύγει με 4-1. Ο Μόλτσαν «σβήνοντας» και νέο break point έκανε το 5-1 κι αμέσως μετά έκλεισε το 1ο σετ με 6-1.

Με τον Σακελλαρίδη να αντιμετωπίζει φανερά πρόβλημα μετά την πτώση του, το 2ο σετ αποτέλεσε τυπική διαδικασία, με τον Μόλτσαν να το κατακτά με 6-1 και τη Σλοβακία να κάνει το 1-0 στη σειρά, που κρίνεται στις τρεις νίκες.

Το πρόγραμμα του διημέρου

Σάββατο (13:00)

Άλεξ Μόλτσαν - Στέφανος Σακελλαρίδης 6-1, 6-1.

Νόρμπερτ Γκόμπος (No.353) - Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.44)

Κυριακή (11:00)