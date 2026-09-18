Αποκλεισμός στο μονό για την Παπαμιχαήλ στα προημιτελικά του τουρνουά της Βαλένθια με 2-0 σετ από την Γιασμίν Καμπάζ, συνεχίζει στα ημιτελικά του διπλού της διοργάνωσης.

Η πορεία για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ στο 125άρι τουρνουά της Βαλένθια σταμάτησε στην προημιτελική φάση μετά την ήττα από τη Μαροκινή, Γιασμίν Καμπάζ με 6-1, 7-5.

Στο πρώτο σετ, η Παπαμιχαήλ δεν ξεκίνησε και έχασε εύκολα με 6-1 από την Μαροκινή, Γιασμίν Καμπάζ, η οποία, κάνοντας δύο break κατέκτησε άνετα το σετ.

Στο δεύτερο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε με δύο break της Καμπάζ πίσω στα games με 4-1. Η Παπαμιχαήλ ανέκαμψε και με δύο δικά της break της Μαροκινής, ανέτρεψε το σκορ σε 5-4. Η Καμπάζ, όμως, Νο.289 στο κόσμο, με τρία σερί νικηφόρα games και ένα ακόμα break, επικράτησε με 7-5 στο σετ και 2-0 συνολικά στο σκορ.

Η Παπαμιχαήλ, Νο.194 στο world ranking, μπορεί να αποκλείστηκε στα μονά της διοργάνωσης, αλλά θα συνεχίσει την παρουσία της στη Βαλένθια στα διπλά. Αγωνίζεται στον ημιτελικό με συμπαίκτρια την Έβα Φέντερ από την Ολλανδία, απέναντι στο ζευγάρι Μπουρίγιο-Χουέργκο.