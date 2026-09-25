Μια εξαιρετική Γαλλία κυριάρχησε κόντρα στην Φινλανδία με εξαίρεση το δεύτερο σετ, επικράτησε με 3-1 και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Πραγματοποιώντας επίδειξη δύναμης στα τρία από τα τέσσερα σετ, η Γαλλία επικράτησε της Φινλανδίας με 3-1 (17-25, 25-18, 18-25, 15-25) και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όπου και θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου, Πολωνία.

Η ομάδα του Αντρέα Τζιάνι έχει εξασφαλίσει το όγδοο μετάλλιο σε Eurovolley και το δεύτερο χρυσό με το πρώτο να είναι το 2015,. Η Φινλανδία από την πλευρά της πάλεψε και με το παραπάνω, πήρε με άνεση το δεύτερο σετ, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει κάτι περισσότερο από αυτό το ματς και το Σάββατο θα προσπαθήσει στον μικρό τελικό κόντρα στην Σλοβενία να πάρει το χάλκινο μετάλλιο.

Στα του αγώνα όπως αναφέραμε με εξαίρεση στο δεύτερο σετ, η Γαλλία κυριάρχησε και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους τυπικά γηπεδούχους. Με τους Ενό και Φορ να είναι φοβεροί έχοντας 21 και 20 πόντους αντίστοιχα έφτασαν εύκολα στη νίκη πρόκριση βγάζοντας αντίδραση μετά το κακό σετ στο οποίο οι Φινλανδοί είχαν ισοφαρίσει επίσης με ευκολία.

ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (17-25, 25-18, 18-25, 15-25)

*Οι πόντοι της Φινλανδίας προήλθαν από 1 άσο, 45 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων ενώ της Γαλλίας από 6 άσους, 55 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Κούναρι): Βάλιμα 2 (2/2 επ.), Λούκα Μάρτιλα 4 (4/17 επ., 41% υπ. – 14% άριστες), Χαπανιέμι 7 (6/8 επ., 1 μπλοκ), Γιόκελα 12 (10/24 επ., 2 μπλοκ), Σαβονσάλμι 1 (1/4 επ.), Νόα Μάρτιλα 13 (12/22 επ., 1 μπλοκ) / Κόικα (λ., 67% υπ. – 33% άριστες), Ρονκάινεν 1 (1/3 επ., 50% υπ. – 50% άριστες), Τινίσμα 5 (2/5 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Σουιχκόνεν 2 (2/4 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Λίντκβιστ 5 (5/16 επ.)

ΓΑΛΛΙΑ (Τζιάνι): Μπριζάρ 3 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ενό 21 (19/27 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. – 24% άριστες), Κλεβενό 7 (6/18 επ., 1 άσος, 70% υπ. – 40% άριστες), Φορ 20 (17/36 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Ουέτζ 5 (4/10 επ., 1 μπλοκ), Μανίν 9 (6/10 επ., 3 μπλοκ) / Ντιέζ (λ., 38% υπ. – 13% άριστες), Γκουεγέ 2 (2/2 επ.), Ντουφλό-Ροσί 1 (1 άσος)