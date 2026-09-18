Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του tie ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σλοβακία για τo World Cup I του Davis Cup που θα φιλοξενηθεί στο Κόζιτσε.

Πραγματοποιήθηκε στο Κόζιτσε η επίσημη κλήρωση του tie ανάμεσα στη Σλοβακία και την Ελλάδα για το Davis Cup World Group I, με τη σειρά των αγώνων της διήμερης αναμέτρησης το Σάββατο (19/9) και την Κυριακή (20/9) να γίνεται γνωστή.

Η εθνική ομάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στα Qualifiers του Davis Cup 2027 απέναντι στη Σλοβακία, σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό tie που θα διεξαχθεί στο NTC Kόζιτσε, με τη σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Tο πρόγραμμα των αγώνων

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου (13:00)

Άλεξ Μόλτσαν (Νο.94) - Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο.134)

Νόρμπερτ Γκόμπος (No.353) - Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.44)

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (11:00)