Davis Cup: Το πρόγραμμα της Ελλάδας με τη Σλοβακία στο Κόζιτσε
Πραγματοποιήθηκε στο Κόζιτσε η επίσημη κλήρωση του tie ανάμεσα στη Σλοβακία και την Ελλάδα για το Davis Cup World Group I, με τη σειρά των αγώνων της διήμερης αναμέτρησης το Σάββατο (19/9) και την Κυριακή (20/9) να γίνεται γνωστή.
Η εθνική ομάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στα Qualifiers του Davis Cup 2027 απέναντι στη Σλοβακία, σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό tie που θα διεξαχθεί στο NTC Kόζιτσε, με τη σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες.
Tο πρόγραμμα των αγώνων
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου (13:00)
- Άλεξ Μόλτσαν (Νο.94) - Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο.134)
- Νόρμπερτ Γκόμπος (No.353) - Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.44)
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (11:00)
- Λούκας Πόκορνι/Μίλος Κάρολ - Στέφανος Τσιτσιπάς/Στέφανος Σακελλαρίδης
- Άλεξ Μόλτσαν (Νο.94) - Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.44)
- Νόρμπερτ Γκόμπος (No.353) - Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο.134)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.