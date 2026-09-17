Ο Τσιτσιπάς έδωσε το σύνθημα για τη μάχη της εθνικής ομάδας απέναντι στη Σλοβακία στο Κόζιτσε, με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Davis Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραχώρησε δηλώσεις σε τοπικό μέσο, στο Κόζιτσε, ενόψει της κομβικής αναμέτρησης της εθνικής ομάδας απέναντι στη Σλοβακία. Μοναδικός στόχος της Ελλάδας η νίκη, που θα δώσει τη πρόκριση στα Qualifiers του Davis Cup το 2027.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δήλωσε αναλυτικότερα: «Αν και για τους Σλοβάκους ίσως να μην εκλαμβάνεται έτσι, για εμάς η συνάντηση αυτή έχει καθαρά τον χαρακτήρα της ρεβάνς. Θέλουμε να αλλάξουμε την τροπή των πραγμάτων. Αυτό που συνέβη στην Αθήνα μας πείσμωσε. Είμαστε αποφασισμένοι να τα δώσουμε όλα μέσα στο κορτ και πιστεύω ακράδαντα ότι το μέλλον αυτής της ομάδας ανήκει στις κορυφαίες διοργανώσεις».

Η επιλογή της χωμάτινης επιφάνειας από τους γηπεδούχους εξέπληξε ευχάριστα τον Τσιτσιπά, καθώς το χώμα αποτελεί μια από τις αγαπημένες του επιφάνειες.

«Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα, καθώς δεν περίμενα χωμάτινο γήπεδο αυτή την περίοδο. Λατρεύω τη μετάβαση στο χώμα. Η ταχύτητα του γηπέδου στο Κόσιτσε δίνει τον απαραίτητο χρόνο για τη διαμόρφωση των χτυπημάτων, αλλά το κλειδί βρίσκεται στη νοοτροπία. Είμαι έτοιμος ψυχολογικά να παλέψω όσο χρειαστεί, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει αγώνα 10 ωρών», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε και στον τίτλο που κατέκτησε πρόσφατα στο Gstaad, ο οποίος του προσέφερε πολύτιμη αυτοπεποίθηση.

Όσον αφορά τον κορυφαίο των Σλοβάκων, Alex Molcan (Νο.86), που είχε επικρατήσει στη μεταξύ τους αναμέτρηση στον τελευταίο μεταξύ τους αγώνα, ο Τσιτσιπάς τόνισε: «Γνωρίζω πολύ καλά τις δυνατότητές του, ειδικά απέναντι σε παίκτες που βρίσκονται ψηλότερα στην κατάταξη. Δεν περιμένω εύκολες στιγμές, αλλά η προσοχή μου είναι στραμμένη στη δική μου προετοιμασία και φυσική κατάσταση. Με πνεύμα συνεργασίας και καλή διάθεση, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο».

Επιπλέον ο Τσιτσιπάς, Νο.44 στο κόσμο, συμπλήρωσε ότι η συσπείρωση της ελληνικής αποστολής είναι η συνταγή της επιτυχίας και ότι ευελπιστεί οι Έλληνες της Σλοβακίας θα δώσουν το παρών στον αγώνα να στηρίξουν την εθνική ομάδα.

Κλείνοντας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέφρασε την ανιδιοτελή αγάπη του για την Ελλάδα και την περηφάνια του να εκπροσωπεί το εθνόσημο, ξεκαθαρίζοντας πως το μόνο κίνητρό του είναι η διάκριση της χώρας.

«Βρίσκομαι εδώ αποκλειστικά από αγνό πάθος. Δεν παίζω στο Davis Cup για οικονομικά οφέλη – νιώθω σαν εθελοντής που προσφέρει στην πατρίδα του. Είμαι περήφανος για την καταγωγή μου και το μόνο που ονειρεύομαι είναι να δω την Ελλάδα μια μέρα ανάμεσα στις 16 κορυφαίες εθνικές ομάδες του πλανήτη».