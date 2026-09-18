Ολυμπιακός: Παράταση για τα διαρκείας της ομάδας στο νέο ΣΕΦ

Ολυμπιακός: Παράταση για τα διαρκείας της ομάδας στο νέο ΣΕΦ

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ολυμπιακός: Παράταση για τα διαρκείας της ομάδας στο νέο ΣΕΦ
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε παράταση για τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας στο νέο ΣΕΦ με ημερομηνία λήξης τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 22:00.

H KAE Oλυμπιακός ανακοίνωσε στους φιλάθλους της πως θα υπάρξει παράταση προς τους κατόχους διαρκείας για την εξασφάλιση του εισιτηρίου τους στο νέο ΣΕΦ έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 22:00.

Η ενημέρωση

«H ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους κατόχους διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, η διάθεση της Εξασφάλισης Δικαιώματος αγοράς εισιτηρίου διαρκείας στο νέο ΣΕΦ παρατείνεται και θα λήξει την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 22:00».

@Photo credits: eurokinissi
     

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