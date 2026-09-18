Μάνταλος: «Τιμή να ακούω το όνομά μου, τα χάλασε όλα ο τραυματισμός του Βάργκα»

Ο Πέτρος Μάνταλος σχολίασε την αποθέωση από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας μετά τις τέσσερις ασίστ και το γκολ που σημείωσε, αλλά στάθηκε στην άτυχη στιγμή με τον Μπάρναμπας Βάργκα.

Μέσα σε ένα ημίχρονο ο Πέτρος Μάνταλος έκανε θραύση με τέσσερις ασίστ και ένα γκολ στο εντυπωσιακό 8-1 της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού, με τον αρχηγό της Ένωσης να εισπράττει το standing ovation από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας τη στιγμή της αλλαγής του.

Ωστόσο, το άσχημο νέο του χθεσινού απογεύματος ήταν η στιγμή με τον μυϊκό τραυματισμό του Μπάρναμπας Βάργκα, με τον Μάνταλο να τονίζει ότι αυτή η ατυχία επισκίασε τα πάντα. Άλλωστε όταν ο Ούγγρος φορ έπεσε στο έδαφος και έδειχνε να πονάει αρκετά, όλοι οι συμπαίκτες του έτρεξαν προς το μέρος του, δείγμα της ενότητας που υπάρχει στα αποδυτήρια.

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, παίξαμε αρκετοί παίκτες που δεν έχουμε πολύ χρόνο αυτή τη σεζόν. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ο αντίπαλος ήταν δεύτερης κατηγορίας, όμως για εμάς ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε να κερδίσουμε. Θα παίξει ρόλο η διαφορά των γκολ, κάναμε ένα καλό σκορ, όμως ο τραυματισμός του Μπάρνι τα χάλασε όλα», ανέφερε μιλώντας στο AEK TV ο Μάνταλος.

Όσο για την αποθέωση που γνώρισε από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας όταν έγινε αλλαγή, υπογράμμισε: «Τον κόσμο τον χιλιοευχαριστώ. Το έχω ξαναπεί. Είναι χαρά και τιμή μου να ακούω το όνομά μου από το στόμα τους, αλλά για την απόδοση, σου είπα και πριν, τα χάλασε όλα ο τραυματισμός».