Ο Αλέσιο Λίσι και οι παίκτες του αφήνουν πίσω τους την νίκη στο Περιστέρι και θέλουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες με διπλό στο Αγρίνιο

Με τον Παβλένκα, που έμεινε προληπτικά εκτός από τον αγώνα κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα των υπολοίπων συμπαικτών του ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον πολύ σημαντικό αγώνα της Κυριακής με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Στον αντίποδα Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος έκαναν ατομικό πρόγραμμα και οι Μειτέ, Σαρρής, Γιαννούλης και Τσάλοφ συνεχίζουν τις θεραπείες τους.

Ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του αύριο το πρωί και το απόγευμα θα αναχωρήσει για το Αγρίνιο, όπου θα κλείσει αυτός ο κύκλος των παιχνιδιών μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος για τις Εθνικές ομάδες που θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες.