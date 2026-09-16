Ο Τσιτσιπάς ταξίδεψε στο Κόζιτσε και ενσωματώθηκε άμεσα στην ελληνική αποστολή για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με τη Σλοβακία, για το World Group I του Davis Cup.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Σλοβακία στο Κόζιτσε, το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου για το World Group I, με στόχο τη πρόκριση στα Qualifiers του Davis Cup το 2027.

Οι Στέφανος Τσιτσιπάς, Στέφανος Σακελλαρίδης, Αριστοτέλης Θάνος, Ιωάννης Ξυλάς και Πέτρος Τσιτσιπάς συνθέτουν την εθνική ομάδα και να είναι έτοιμοι για τα σημαντικά παιχνίδια.

Ο Τσιτσιπάς με την Εθνική ομάδα Davis Cup στο Κόζιτσε

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ταξίδεψε στο Κόζιτσε για να ενταχθεί στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Davis Cup. Ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής δεν έχασε χρόνο. Αμέσως μετά την άφιξή του στο Κόζιτσε, ο Τσοτσιπάς συμμετείχε στη προπόνηση της ομάδας, δείχνοντας ευδιάθετος, συγκεντρωμένος και έτοιμος να ηγηθεί αυτής, ένοψει του κρίσιμου Σαββατοκύριακου.

Η ελληνική ομάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασίας της, με μοναδικό στόχο τη νίκη. Αν η Ελλάδα επικρατήσει της Σλοβακίας και περάσει στην επόμενη φάση του Davis Cup, θα βρεθεί μία ανάσα από την πολυπόθητη συμμετοχή στα Finals της διοργάνωσης.

Σακελλαρίδης: «Είμαστε έτοιμοι για την αναμέτρηση με τη Σλοβακία»

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, σε δηλώσεις του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Davis Cup, λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση με την Σλοβακία για το World Group I.

O Έλληνας τενίστας διευκρίνισε ότι υπάρχει εξαιρετικό κλίμα στην ομάδα και τόνισε την πλήρη ετοιμότητα της ελληνικής απόστολής.

«Η ομάδα φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλούς ρυθμούς και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη Σλοβακία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

