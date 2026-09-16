Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει... καταργήσει τον όρο οφσάιντ από το παιχνίδι του, διδάσκοντας από την αρχή τις σωστές κινήσεις που οφείλουν να κάνουν οι σέντερ φορ.

Στο παρελθόν υπήρχαν επιθετικοί όπου το όνομά τους έγινε συνώνυμο με το... οφσάιντ. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε πει για παράδειγμα για τον παλαίμαχο επιθετικό της Μίλαν, Φίλιπο Ιντζάγκι, πως «πως αυτός ο τύπος πρέπει να γεννήθηκε οφσάιντ», ενώ σε πιο πρόσφατα χρόνια ο Αλβάρο Μοράτα έπαιζε επίσης πολλές φορές με τη σειρά του στο όριο της αντίπαλης άμυνας.

Υπάρχουν ωστόσο και οι ορισμένοι που έχουν δαμάσει για τα καλά την τέχνη του οφσάιντ. Και ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει εξελιχθεί στον απόλυτο δάσκαλο για την θέση που οφείλει να παίρνει ένας επιθετικός στην περιοχή. Το απέδειξε ξανά με τη θέση που πήρε στο ντέρμπι του Μάντσεστερ και χάρισε τη νίκη στη Σίτι, όταν όλοι που παρακολουθούσαν από το... σπίτι τους θεωρούσαν πως το VAR θα τον υποδείκνυε σε αντικανονική θέση.

Εκτός ωστόσο από το παράδειγμα του «Ολντ Τράφορντ», ο Χάαλαντ έχει αποδείξει πως έχει τιθασεύσει τις κινήσεις του στην πλάτη της άμυνας και μέσω των αριθμών. Το «Athletic» συγκεκριμένα τονίζει πως σε τέσσερα χρόνια στην Premier League, ο Νορβηγός έχει βγει οφσάιντ μόλις 25 φορές! Ο μέσος ορος δηλαδή συνεπάγεται με ένα οφσάιντ ανά πέντε αγώνες, απόδοση καλύτερη ακόμα και από αμυντικούς, όπως οι Ρικάνρτο Καλαφιόρι, Άντι Ρόμπερτσον και Πέρβις Εστουπινιάν!

Μια επίδοση που γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή, αν αναλογιστεί κανείς πως μέσα σε αυτή την τετραετία, μόλις τέσσερις ποδοσφαιριστές έχουν επιχειρήσει περισσότερες κινήσεις στην πλάτη της άμυνας από τον Νορβηγό. «Το σκέφτομαι σχεδόν για ολόκληρη τη ζωή μου, πώς να να συγχρονίσω το τρέξιμό μου στην εντέλεια. Εγώ κι ο πατέρας μου το συζητάμε εδώ και καιρό. Ειδικά όταν ήρθε το VAR μου έκανε καλό, γιατί πραγματικά δεν είμαι σχεδόν ποτέ οφσάιντ.

Είναι κάτι που υπάρχει στο παιχνίδι μου: μισώ να είμαι οφσάιντ. Αν είσαι οφσάιντ και υπάρχει VAR, δεν έχεις καμία πιθανότητα. Νομίζω ότι το VAR με έχει βοηθήσει ακόμη περισσότερο, γιατί παίρνεις την απόφαση — είναι τόσο απλό» τόνισε συγκεκριμένα.