Πριν την αναμέτρηση της Κηφισιάς Tutu Deals με τον Παναθηναϊκό η οικογένεια Πρίτσα τίμησε τους Κοτσόλη, Τεττέη και Παντελίδη.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στη φυσική του έδρα, το «Απόστολος Νικολαΐδης», για την αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο το κλαμπ των Βορειών Προαστίων τιμήσε τρεις ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμα του στον σύλλογο. Ο λόγος για τον άλλοτε τεχνικό διευθυντή της ομάδας και νυν του Τριφυλλιού, Στέφανο Κοτσόλη, και τους Ανδρέα Τεττέη - Παύλο Παντελίδη, οι οποίοι αποτελούν το πιο επικερδές deal πώληση στην ιστορία του σύλλογου, καθώς έφεραν στα ταμεία της Κηφισιάς Tutu Deals πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων βράβευσε τον Στέφανο Κοτσόλη, ενώ οι γιοι του Πάνος και Κωνσταντίνος του Τεττέη και Παντελίδη, αντιστοίχως.

Θυμίζουμε πως ο Τεττέη είναι πνευματικό παιδί του Χρήστου Πρίτσα, ενώ με τον Πάνο Πρίτσα ήταν συμπαίκτες στην Κηφισιά, έχοντας ιδιαίτερα στενή σχέση.