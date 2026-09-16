Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, ο οποίος δήλωσε πως επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σάλος έχει προκληθεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την δήλωση του νεαρού αστέρα των ακαδημιών, Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, πως θέλει να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Ο 15χρονος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας και ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μεγάλο αστέρα τα επόμενα χρόνια.

Την περασμένη σεζόν έγινε ο νεότερος παίκτης που κατέκτησε το βραβείο «Τζίμι Μέρφι» για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της χρονιάς, ενώ αναδείχθηκε επίσης κορυφαίος του πρωταθλήματος U18 της Premier League. Ως εκ τούτου καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι για τους «κόκκινους διαβόλους» να κρατήσουν στις τάξεις τους τον επιθετικό.

Από τότε που έσκασε σαν βόμβα η είδηση της αποχώρησης του, πολλοί κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να «κλέψουν» τον παίκτη, με την Ρεάλ Μαδρίτης να ηγείται μέχρι στιγμής της κούρσας για την υπογραφή του.

🚨 BREAKING: Real Madrid are LEADING the race for JJ Gabriel (15).



They want to sign the player for Real Madrid Castilla. @Rodra10_97 pic.twitter.com/i8HUzSulNt — Madrid Zone (@theMadridZone) September 16, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι «μερένχες» αρχικά επιδιώκουν να ενσωματώσουν το προϊόν των ακαδημιών της Γιουνάιτεντ στην Castilla (Β΄ομάδα), παρέχοντας του μια πορεία προς την πρώτη ομάδα με σταδιακή ανάπτυξη, για να αποφευχθεί η άμεση πίεση.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid plan to play JJ Gabriel in RM Castilla, if they manage to sign him. @ESPN pic.twitter.com/YsYaHzd4B3 — Madrid Zone (@theMadridZone) September 16, 2026

Αν ο Γκάμπριελ τελικά αποχωρήσει, δεν θα μπορέσει να ενταχθεί σε άλλη ομάδα της Premier League μέχρι το τέλος της σεζόν, αν η Γιουνάιτεντ δεν του λύσει το συμβόλαιο, αλλά επειδή πληροί τις προϋποθέσεις για ιρλανδικό διαβατήριο, είναι επιλέξιμος να υπογράψει για οποιαδήποτε άλλο ευρωπαϊκό σύλλογο εκτός Αγγλίας θέλει, όταν κλείσει και επίσημα τα 16 στις 6 Οκτωβρίου.